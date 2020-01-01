第一批90后30岁了 混迹科技圈的你如何不被淘汰

对于所有的年轻人来讲，三十岁可能是一道坎儿。因为中国有句老话，叫做“三十而立”。很多年轻人都把这四个字视为压力，因为跨过这道坎儿自己将不再年轻，要开始承担起“成家立业”的重任，更要在事业上迎接新的挑战。

90后记忆：1990年中国第一家麦当劳

有人说90后是幸福的一代，并把他们比喻为“吃麦当劳长大”孩子。可如今90后们正承担着“996”这样的工作压力，并且还将面临一场前所未有的科技浪潮。这场足以彻底改变社会的技术变革，将把即将步入而立之年的90后推上战场的最前线。

而在开始今天的话题之前，我们不妨先来上一碗“毒鸡汤”。

在一次成功人士的聚会上，主持人分别请上几位大佬分享自己的成功经验。在一场场慷慨激昂指点江山的演讲之后，最后一位大佬笑而不语上台，他做了一个总结。

他说：我们几个人都是坐一趟电梯上来的，在电梯里面有的人在原地转圈，有的人在拿脑袋撞墙，有的人在痴痴发呆，总之做什么的都有。但是这丝毫不影响我们到达了同一个终点，因为我们乘坐的是同一趟电梯……

这个故事告诉我们，跟对了趋势比怎么做更为重要。

未来是你们年轻人的 可我们不再年轻

过去的改革开放四十年，我们的成就令世界瞩目，也成就了无数的业界大佬。比如在互联网浪潮当中，便成就了马云。历史的车轮不会为谁而停留或倾斜，即使没有马云，或许还会有牛云、杨云。关键是你要在对的时间出现在对的地方，做正确的事情。

同样是因为我们的高速发展，并且有望在下一个科技时代超越竞争对手，因此便引发了众所周知的事情，我们在科技领域正在面临着前所未有的挑战。

同时这也是我们发展到一定程度所必须面临的挑战。只是对于我们的90后而言，他们或许并没有像他们的前辈那样赶上一个顺风顺水高速发展的时代。但正如华为创始人任正非笑对逆境的坦然与底气，却给我们的年轻人带来了极大的鼓舞。

因此来看，90后在未来将面临的挑战，不仅仅来自我们内部，还有来自复杂国际形势的影响，可谓任重而道远。

网传某中国科技公司的办公室的励志标语

不得不感慨古人的智慧，创造了“危机”这个词，因为“危”往往与“机”并存。我们的90后可能生在一个最坏的时代，也可能生在一个最好的时代。

有人说“4G改变生活，5G改变社会”。5G所引发的技术浪潮有可能对过去以PC和手机为主导的科技生态形成彻底的颠覆。这或许是一个很宏大的命题，即使讨论个三天三夜也未必能够对未来作出准确的判断，因此我们不妨“大事化小”来看。

远的不说聊近的，以笔者正在办公的鼎好大厦为例，这里曾经是全国著名的电脑硬件集散中心，相信很多北京及周边地区的朋友都来过这里攒机。随着时代变迁技术的迭代，卖电脑的换成了卖手机的，而如今卖手机的也已被清退……

从一个硬件集散中心，到如今周边都是互联网公司入驻，中关村见证了中国科技产业的变迁。而对于未来90后所面临的挑战在于，他们刚好处在下一个时代变迁的节点，此前学以致用的东西和安身立命的本领，或许都将在下一个十年被彻底颠覆……

大佬豪言：5G改变社会

或许对于他们的前辈来讲，大不了开出租跑运输也能赚一份辛苦钱。但是在未来，抱歉，5G时代自动驾驶要来了，司机或许不再是一个好职业。再不济，我去当骑手送外卖总可以吧！抱歉，5G时代送餐车、无人机或许将把这个行业取代。

那我开个小店，给自己打工总可以了吧！抱歉，那些互联网巨头们早已在布局“新零售”的生意。尤其是到了5G时代，物联网技术成熟，各种智能小店、无人商店会加速崛起。论资本、论成本、论渠道，大鳄们或许会蚕食最后一点个人创业空间。

照你这么说，未来人们都将会被科技淘汰，完全没有生存空间了吗？

实则不然，科技的发展始终要基于服务于人类的根本，而非要取代人类。所谓万变不离其宗，科技的升级是解放人类的生产力，把人们从繁重的、无创造力的、大量重复的劳动中解放出来，而非彻底取代人类。如果按照这个思路来看，则会豁然开朗。

为了不被淘汰 90后面临巨大压力

而说到“被淘汰”这个话题，笔者最近深有感触。要知道很多媒体都已经开始使用机器人来写文章了，您正在看的这篇文章或许也是机器人写的呢~在面临着被科技淘汰的恐慌下，笔者也不得不去思考一些关于未来的问题了~

当然，这场基于5G和AI人工智能的浪潮未必会在一夜之间形成颠覆，但是谁又能保证十年后的今天，不会出现沧海桑田般的巨变呢？过去一个职业或许可以做到退休，而在这个科技浪潮大迭代的节点，90后的年轻人们必须面临再学习和再选择的命运。

如果说30岁的90后即将面临的是机遇和挑战，乐观的说机遇大于挑战。那么切莫等到再下一个十年，面临“中年危机”时再被迫去转变。因为到了那个时候就真的尴尬了，你很难再学习新的东西，很难在找到好的工作，你或许就会成为时代的弃儿。

90后 加油！

过去人们常说“90后是垮掉的一代”，而如今面临“996”和“高房价”种种压力的时候，90后们无奈的自嘲是“最悲催的一代”。天将降大任于斯人也，必先……其实每个年代的人都拥有不同的苦难，但每个时代也都有每个时代的娇子。

所以对于90后来讲，认识“危”，并寻找“机”，才是赢得未来的关键。

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