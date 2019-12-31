高德联手饿了么 外卖小哥“点亮“偏远小镇

日前，高德地图与饿了么宣布，将为蜂鸟骑手开辟“蓝色骑士团”专属地图上报通道，使蜂鸟骑手变身“活地图“采集员。同时，依托活跃在全国一线的千千万万蜂鸟骑士，通过高德地图的“小店发光”计划，共同搭建数据化商业操作系统，助力更多偏远地区的小商户实现数字化。







从某种意义上说，每天穿梭于城市乡村大街小巷的饿了么蜂鸟骑手，是最了解这片土地的人。他们看过每一次日出日落和星辰闪烁，哪里新开了一家店，哪里修的路刚刚开通，对于真实世界的每个微小变化，蜂鸟的“蓝色骑士团”都是见证者与亲历者。王波在四个多月的送餐过程中，在高德地图上新增数十个地图位置点，为更多人提供了便利。

“千千万万的蜂鸟骑士在为人们带来温暖的同时，也让高德地图上的信息更加准确。我们感谢广大蜂鸟骑士做出贡献，也在思考如何能够成为连接真实世界的数字基础设施，用有温度的科技为人们的出行和生活带来微小而美好的变化。”高德地图公关负责人李延超表示。

据了解，基于高德地图为饿了么蜂鸟骑士开辟的“蓝色骑士团“专属上报通道，蜂鸟骑士在高德地图里提交信息时，可以实现信息优先审核，快速上线。通过这一渠道，蜂鸟骑士从信息上报到通过审批，较过去大幅简化流程、提高效率，最迟可以在24小时内完成。

奔行在偏远地区的众多蜂鸟骑士，一方面是真实世界每个微小变化的见证者，另一方面也在帮助广大小商户在地图上“点亮”的过程中，成为打通线上与线下，实现数字化商业模式的助力者和亲历者。在外卖小哥的帮助下，这些偏远地区的小店，在高德地图“小店发光”平台上完成资料提交，用他们的“光亮”，帮助更多人的生活所需，让更多人感受到温暖。

“‘让天下没有难做的生意’是阿里巴巴集团的使命，饿了么与高德地图的这次联手，在帮助偏远地区商户从线下走到线上的同时，也让更多人享受到科技的温暖与便利，切实为偏远山区用户、商户带来新服务。我们也感谢广大饿了么骑手，也希望接下来有更多饿了么骑手一同加入到‘蓝色骑士团’中。”饿了么副总裁郭力表示。

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