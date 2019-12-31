拼多多开年撒10亿，携手湖南卫视跨年送福利

12月31日，新电商平台拼多多与湖南卫视共同宣布，双方将携手献上2020年首份大礼。当天晚间7点起，拼多多将联合湖南卫视《跨年演唱会》，通过现金红包、9.9元秒杀、年货节特卖等活动，为平台5.36亿用户发放跨年福利。

据悉，拼多多本次跨年活动的让利幅度和现金红包总额超过10亿元，除此之外，平台还将提供近10万件9.9元“秒杀”的全网最热门商品。





2019年12月31日晚7点至2020年1月1日凌晨1点，用户登陆拼多多APP，即可参加大额现金红包领取和9.9秒杀等活动。

本次跨年期间，用户可通过湖南卫视《跨年演唱会》和拼多多APP入口，以9.9元的价格，参与秒杀包括苹果iPad、任天堂Switch游戏机、戴森（Dyson）吸尘器、SK-II神仙水、飞天茅台、五粮液等在内的各类商品。除此之外，在食品生鲜、家用电器、服装箱包等热销年货品类中，拼多多也推出了大量9.9元秒杀的特惠商品。

据了解，今年湖南卫视的《跨年演唱会》将于12月31日19:30开启，演唱会嘉宾包括TFBOYS、火箭少女101、R1SE、UNINE、时代少年等众多当红组合，以及郭富城、杨幂、韩红、林俊杰、黄子韬、王嘉尔、吴亦凡、王一博等数十位知名艺人。

《跨年演唱会》期间，湖南卫视《快乐大本营》和《天天向上》的主持人团队将分队PK，通过拼多多平台比拼“带货能力”。观众可通过拼多多APP选择加入“快乐家族”或“天天兄弟”的队伍，并邀请好友一起组队，获取秒杀资格，在演唱会期间的几个准点时间，参与当场大牌商品的秒杀。

除此之外，12月31日晚间至1月1日，用户还可以与亲朋好友一起，相互助力领取跨年现金红包，金额在100元到500元不等。据悉，本次活动的让利幅度和现金红包总额将超过10亿元，创下跨年活动的新纪录。

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