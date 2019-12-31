realme X50 5G跑分曝光 骁龙765G+8GB内存

中关村在线消息：据外媒报道，近日有一款疑似realme X50 5G手机的跑分数据现身GeekBench数据库，该机搭载了高通骁龙765G处理器，配备8GB内存，其单核跑分为2907分，多核跑分为7017分。



网曝realme X50跑分信息

综合目前已知消息，realme X50正面将采用一块6.67英寸的双挖孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080P，最高支持120Hz刷新率；核心方面，该机将搭载高通骁龙765G处理器，支持双模5G网络，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持30W快充技术。



网曝realme X50详细配置

拍照方面，realme X50的前置相机采用了3200万像素主摄+800万像素超广角双摄；后置相机采用了时下流行的四摄方案，规格分别为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头，支持5倍光学变焦、EIS视频超级防抖和超广角极限防抖等技术。【7358441】

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