CES2020四大趋势：5G仍是整个行业主旋律

电竞的狂热反推硬件的进步

电竞行业在2019年里达到了一个前所未有的高度，各类电竞比赛层出不穷，各种竞技游戏也在2019年成为各个游戏厂商竞争的主要目标。到了2020年，这样的竞争势必更加激烈，而硬件厂商们也将围绕这样变化推出专属于电子竞技的产品。





游戏笔记本已经是市场细分的情况下一个比较主流的领域。惠普、联想、戴尔和Acer无疑是这一领域着手比较早的几家厂商。在今年的CES2020上，这些厂商势必围绕电子竞技这一主题，推出更多相关的产品。

事实上，电子竞技已经不仅仅覆盖PC游戏，手机游戏的竞技比赛在过去几年时间里也让许多的玩家们狂热。因此，游戏手机将成为众多手机厂商开始涉足的领域。目前，联想集团已经确认明年初会推出拯救者电竞手机，CES2020无疑是一个比较好的时机。

结语

一年之计在于春，作为二十世纪二零年代开年第一场重要的科技盛会，CES2020无疑寄托着许多人的期待。5G、无人驾驶、智能家居和电竞作为主要的四大领域都颇具看点。更多有关CES的相关报道，请关注中关村在线后续报道。

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