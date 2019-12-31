CES2020四大趋势：5G仍是整个行业主旋律

随着2019年即将过去，2020年第一场大型展会正在向我们走来，它就是2020年美国消费电子展（CES 2020） 。CES 2020即将于美国时间1月7日到1月9日在美国内华达州拉斯维加斯会展中心举行。CES仍将给我们带来更多惊喜，他也预示着整个一年科技行业的趋势。究竟有哪些值得我们关注的领域呢？下面就让我们一起来看一下吧。

5G仍是科技行业主旋律

过去的一年里，5G成为了全球各个国家在科技领域着力发展的一个重要目标。无论是5G最终的商用化落地，还是各类5G手机充斥市场，5G都成为过去一年整个科技行业当之无愧的关键词。





网络落地之后，更多的目光将会瞄准5G网络所催生的新领域和新机遇。当然，手机仍旧是与5G最为直接相关的领域。之前，联发科公司曾经表示，明年第一季度他们将发布天玑800系列的5G芯片。这款5G芯片主要面向高端和中端市场。显然，CES2020就是最好的机会。

除了手机芯片之外，5G网络还将帮助其他领域的产品扩展出无限的可能。

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