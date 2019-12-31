汇顶科技：2020年将实现LCD屏下指纹方案量产

中关村在线消息：今天上午，汇顶科技官方在微博公布了CEO张帆的致辞：《蓄势奋发，矢志创新拓宽新航道》。其中提到了汇顶科技将在2020年实现LCD屏下光学指纹方案的量产。



汇顶屏下指纹方案商用机型达101款

据汇顶科技官方介绍，目前在使用汇顶科技屏下光学指纹方案商用机型已达101款，汇顶科技的PC触控方案已经打入HP、华为和联想等全球顶尖品牌的供应链，2019年PC指纹芯片出货量超千万颗。汽车触控芯片也已经在吉利、长安、奇瑞等自主汽车品牌实现了规模商用。



汇顶科技明年将实现LCD屏下指纹方案的量产

汇顶科技CEO张帆表示：“2020年，将积极推进超薄屏下光学指纹方案更大规模的商用，为5G终端提供持续领先、性能表现更佳的生物识别方案；还将实现LCD屏下光学指纹方案的量产，以及适应新型软性OLED显示屏的新一代On-Cell触控芯片的量产。”

LCD屏下指纹识别技术的量产也将扭转LCD屏幕目前的颓势。同时，因为LCD成本相对较低，也将进一步降低屏下指纹手机的门槛，可以让用户以更低的价钱体验到屏下指纹识别的效果。【7358267】

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