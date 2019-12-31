中关村在线消息：北京时间12月31日消息，近日美国花旗集团分析师吉姆·苏瓦接受采访时表示，苹果2020财年第一财季的财报将会有一个比较亮眼的成绩，这样的成绩主要是依靠AirPods无线耳机和Apple Watch来拉动的。



苹果股价将突破300美元关口 皆因智能设备

苏瓦还提到，苹果的这些拳头产品已经售罄，并且处于缺货的状况中，尤其是AirPods Pro。苏瓦认为，这样的缺货并非苹果生产上出现了问题，而是市场上需求过于强劲。同时，现在Apple Watch对青少年和其他更喜欢便宜货的消费者很有吸引力。

近两年，苹果因AirPods无线耳机的优秀表现一直称霸着可穿戴设备市场。据尔街投行伯恩斯坦（Bernstein）分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）预测，AirPods在2019年为苹果带来了将近60亿美元的收入。

此外，该分析师还表示，AirPods的销量将会在2020年继续增长，在全球市场中达到达到8500万副。同时，也将为苹果增加150亿美元的收入，在苹果公司同年预期总营收中所占比例将达3.5%左右。

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