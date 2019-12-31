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    三星手机三星 Galaxy S20（全网通）

    三星S系列旗舰确认改名为“Galaxy S20”系列

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有爆料消息称三星将会为即将推出的2020年旗舰Galaxy S系列命名为“Galaxy S20”系列。近日，国外一家手机壳制造商提供的消息再次证实了此事，且曝光了Galaxy S20系列全系的具体型号。

    三星S系列旗舰确认改名为“Galaxy S20”系列
    三星新旗舰将命名为“Galaxy S20”系列

    消息称，三星Galaxy S20系列将采用类似iPhone 11系列的命名方式，取消了略显廉价的Galaxy S20e的名称。三款新机将分别命名为Galaxy S20（6.2英寸）、Galaxy S20+（6.7英寸）、Galaxy S20 Ultra（6.9英寸），分别对应了之前的Galaxy S10e、Galaxy S10、Galaxy S10+。

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    三星Galaxy S20 Ultra渲染图

    据之前的爆料显示，三星Galaxy S20/S20+/S20 Ultra整体的设计方案基本一致，据采用了居中打孔曲面屏的外观设计，其主要的差别集中在机身尺寸和后置相机的方案。Galaxy S20+将采用主摄为1.08亿像素的四摄方案，同时还配备了4800万像素长焦镜头+超广角镜头+ToF镜头，而其他两款则在该机的基础上略有增减。【7358234】

    （本文图片来自网络）

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