    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 互联网服务 > 正文

    新规来了：网约车调价至少提前7日公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：网约车涨价这种事想必大家都遇到过，尤其是突然涨价让很多人无法接受，现在这种情况将有所改善。从2020年1月1日起，《关于深化道路运输价格改革的意见》就将正式实施。

    明日起，网约车平台调价应至少提前7日公布

    根据《关于深化道路运输价格改革的意见》，网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、移动互联网应用程序（APP）等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。

    此外，道路运输经营者按照价格政策规定制定或者调整价格、网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

    值得一提的是，根据《意见》指出，道路客运定制服务（含预约响应式的农村客运服务）实行市场调节价，在农村地区开通的公共汽电车客运，原则上纳入公共交通价格管理。

    关于班车客运经营者也有心得要求，应至少提前7日在汽车客运站、售票渠道等向社会公布执行票价；班车客运实行政府指导价的，还应在客票（含电子客票）标注或者通过售票渠道公示上限票价。（7358190）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新规来了：网约车调价至少提前7日公布http://news.zol.com.cn/735/7358190.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7358190.html report 868 中关村在线消息：网约车涨价这种事想必大家都遇到过，尤其是突然涨价让很多人无法接受，现在这种情况将有所改善。从2020年1月1日起，《关于深化道路运输价格改革的意见》就将正式实施。根据《关于深化道路运输价格改革的意见》，网约车平台公司应主动公开定价机制和动态...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错