新规来了：网约车调价至少提前7日公布

中关村在线消息：网约车涨价这种事想必大家都遇到过，尤其是突然涨价让很多人无法接受，现在这种情况将有所改善。从2020年1月1日起，《关于深化道路运输价格改革的意见》就将正式实施。





根据《关于深化道路运输价格改革的意见》，网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、移动互联网应用程序（APP）等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。

此外，道路运输经营者按照价格政策规定制定或者调整价格、网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

值得一提的是，根据《意见》指出，道路客运定制服务（含预约响应式的农村客运服务）实行市场调节价，在农村地区开通的公共汽电车客运，原则上纳入公共交通价格管理。

关于班车客运经营者也有心得要求，应至少提前7日在汽车客运站、售票渠道等向社会公布执行票价；班车客运实行政府指导价的，还应在客票（含电子客票）标注或者通过售票渠道公示上限票价。（7358190）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新规来了：网约车调价至少提前7日公布http://news.zol.com.cn/735/7358190.html