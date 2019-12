中关村在线消息:北京时间12月31日消息,今天早间,联想集团副总裁、ZUK CEO常程在其个人微博上回顾了他在联想19年生涯,并正式宣布从联想离职。昨天,互联网上就已经有爆料常程将从联想离职。



联想常程微博宣布 结束19年联想生涯

常程在微博上表示:“19年成长在联想,感悟、感谢、感恩。Everything you love is very likely to be lost,but in the end,love will return in a different WAY.”

此前曾有联想内部人士透露,常程是在12月18日离开联想的,是与柳传志退休为同一天。此前,联想公司总裁杨元庆曾表示,联想手机业务只有一个目标那就是赢利,不管用什么办法一定要赢利。

