联想回应手机负责人常程离职：家庭原因

中关村在线消息：今天早上，联想集团副总裁、手机业务负责人常程正式在微博宣布离职。据相关人士透露，常程其实早在12月18日就已经正式离职，与柳传志退休为同一天。



常程宣布从联想离职

常程在宣布离职的微博中还回顾了在联想的整个历程，据悉，他在2000年正式加入联想，担任笔记本事业部研发总监，负责联想台式电脑、笔记本电脑和智能手机的研发工作；2011年，任联想集团副总裁兼移动端到端软件平台总经理，参与研发联想Yoga平板电脑和联想K900智能手机；2015年6月，出任ZUK手机品牌CEO。



常程被网友戏称为“万磁王” 但却为联想手机带来了很多关注

对于常程的离职，联想集团回应称：“常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因，常程近期提出离职。公司感谢他的巨大付出，他仍将作为联想移动的顾问继续为联想移动业务作出贡献。”

另外，联想集团还宣布，常程的工作将由联想集团副总裁、联想移动亚太新兴市场负责人赵允明代管。（7358177）

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