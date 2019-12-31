早报：三星真无边框电视将亮相 6G芯片速度惊人

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

开年就要给大家看看最新的黑科技。

传三星CES 2020将推首款真无边框电视





根据外媒报道，三星将在即将到来的消费电子展上推出世界上首款真无边框电视，并称这一次并非仅仅是极窄边框，而是真正的没有边框。消息称，三星将于2月开始量产这款电视，但关于该产品的规格还不知晓。

再来看一个黑科技，果然新年要有新气象。

日本6G芯片来了 单载波速度100Gbps





日本NTT集团旗下的设备技术实验室日前成功研发出一款6G超高速芯片，采用磷化锢化合物，并在300GHz超高频段进行了无线传输实验，获得了100Gbps的超高速度，相当于10万兆有线网络。值得一提的是，这一速度还只是单载波。

下面是一条汽车方面的新闻。

蔚来李斌：ES8比Model 3更有竞争优势





蔚来汽车昨晚发布了该公司的第三季度财报，在电话会议上，蔚来创始人兼CEO李斌表示，ES8明年4月将交付新款，在性能、智能化程度、服务等方面和Model S相比，有非常大的竞争优势。

财报显示，蔚来汽车该季度总营收为人民币18.368亿元，环比增长21.8%，同比增长25.0%；净亏损人民币25.217亿元（约合3.528亿美元），环比下降23.3%，同比下降10.3%。

既然说到特斯拉了，就顺便看一条马斯克相关的消息。

马斯克的载人“龙”飞船明年2月飞不了了





SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特维尔曾宣布，载人“龙”飞船将于明年2月升空，但现在看来这个计划有变。SpaceX创始人马斯克在社交媒体上表示：“明年2月载人‘龙’飞船应当在佛罗里达州卡纳维拉尔角进行发射前准备工作，但完成安全检查可能还要需要数月时间。”

空调行业又来了新玩家。

酷开宣布进入空调行业 定位年轻时尚智能





酷开宣布正式进军空调行业，并推出“随风感”系列产品。据悉，酷开空调定位于年轻时尚智能家电，将以一级能效产品为核心专注细分领域内的发展。

此外，酷开还与阿里巴巴达成了20万套的战略合作，借助天猫进货宝平台，实现从生产供应链到消费供应链的升级。

2019年的最后一款上市手机会是谁呢？



首款骁龙765G机型OPPO Reno3 Pro今日发售





OPPO Reno3 Pro将于今天上午10点正式发售，8GB+128GB版售价3999元。这也是全球首款上市开卖的高通骁龙765G机型，采用6.5英寸90Hz全面屏，支持5G全网通，4800万+1300万+800万+200万后置四摄设计，电池容量为4025mAh，支持VOOC 4.0闪充，运行Android 10系统。

最后来看一条游戏方面的新闻。

《地下城与勇士》手游开启预约





腾讯正式宣布《地下城与勇士》手游在12月30日开启预约。据悉，《地下城与勇士手机版》是MMOACT动作类角色扮演类型的手机游戏，由韩国原班研发团队制作，腾讯独家代理国服，登陆iOS和Android系统。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7358088）

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