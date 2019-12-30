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    OPPO手机OPPO Reno3（8GB/128GB/全网通/5G版）

    OPPO Reno3系列明日开售 全系标配5G 3399元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，OPPO在杭州正式发布了旗下首款5G手机系列——OPPO Reno3系列。该系列共包含了两款手机，其中OPPO Reno3 Pro搭载骁龙765G，OPPO Reno3搭载联发科天玑1000L，均支持双模5G网络，起售价为3399元。

    OPPO Reno3系列明日开售 全系标配5G 3399元起
    图片说明

    据了解，OPPO Reno 3 Pro正面采用了一块6.5英寸双曲面挖孔屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400*1080，屏幕占比达93.4%。该机核心搭载了高通最新推出的骁龙765G 5G处理器，配备8GB/12GB两种内存组合；机身内置4025mAh大电池，支持30W闪充。

    OPPO Reno3系列明日开售 全系标配5G 3399元起
    PPO Reno 3 Pro采用双曲面挖孔屏方案

    拍照方面依然是该系列的主打功能，OPPO Reno 3 Pro后置相机采用了4800万像素主摄+1300万像素长焦+800万像素超广角+200万像素黑白镜头的四摄组合，其中主摄支持OIS光学防抖，支持全焦点夜景模式和超级视频防抖；前者相机则为3200万像素。

    OPPO Reno3系列明日开售 全系标配5G 3399元起
    OPPO Reno 3 Pro搭载后置四摄方案

    OPPO Reno3则在正面配备了一块6.4英寸水滴显示屏，分辨率为2400×1080，位于屏幕中央的前摄为1600万像素；核心搭载联发科天玑1000L 5G处理器，配备8GB/12GB内存规格，机身内置4000mAh电池；后置相机为4800万+800万+200万+200万像素的四摄方案。

    价格方面，OPPO Reno3 8GB+128GB版售价3399元、12GB+128GB版售价3699元；OPPO Reno3 Pro 8GB+128GB版售价3999元、12GB+256GB版售价4499元。另外，Reno3 Pro 经典蓝还拥有一款经典蓝特别版配色，8GB+128GB内存组合售价4199元。【7357885】

    （本文图片来自网络）

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