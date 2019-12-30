晚报：AirPods Pro继续缺货 国产Model3上海交付

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

realme X50详细配置曝光 120Hz屏+骁龙765G+四摄





近日，有微博网友曝光了realme X50的详细配置信息。realme X50正面将采用一块6.67英寸的双挖孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080P，最高支持120Hz刷新率；核心方面，该机将搭载高通骁龙765G处理器，支持双模5G网络，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持30W快充技术。

Z点评：下周，我们就将看到这款5G新机了。

苹果找好iPhone屏幕供应商 京东方明年开始供应





据外媒报道，苹果公司与京东方的合作还在继续，他们近期一直对京东方的OLED屏幕进行测试。测试完成之后，苹果公司最快将在明年的iPhone手机上采用京东方的OLED屏幕。此前，IHS分析师郭子骄表示，一直以来苹果都在寻找新的供应商，实现多元化。

Z点评：苹果的屏幕将会在明年，产生极大的变化。

继续缺货中 AirPods Pro发货时间延迟到4周





在今年10月上架之后，AirPods Pro就受到了许多苹果用户的追捧。随着时间的推移，这款无线耳机也越来越紧俏。目前，AirPods Pro购买之后的发货日期延长至4周 ，这意味着很长时间内官网线上将缺货。

Z点评：苹果可能自己也没想到，AirPods会那么抢手。

人人网新版App开启公测 已上线苹果/安卓应用商店





早在今年10月份，就有消息称曾被转手的“人人网”校园社交平台将重新回归，依然主打以同学关系为核心的社交网络定位及其功能，正式回归社交市场。据最新报道，新版“人人”App近日已登陆各大应用商店，将正式开启公测。



Z点评：现在的人人回到社交赛道，还会成功吗？

韩媒：三星Galaxy Fold 2将于明年2月正式发售





据韩国媒体Yonhap报道，因为Moto Razr翻盖式折叠屏手机饱受欢迎，三星似乎决定加快其Galaxy Fold 2的上市计划，该机可能在明年2月份随三星Galaxy S11系列新机一同亮相，且很快正式开售。



Z点评：从三星的速度来看，他们对可折叠手机是非常看好的。

国产Model 3正式上海交付 总共15辆





今天上午，特斯拉上海超级工厂的首批15辆国产Model 3已经正式交付给了客户。这也意味着，特斯拉在国内的发展正式掀开了一个新的篇章。国产Model 3标准续航升级版的续航里程为460公里（NEDC预估），最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。

Z点评：特斯拉在国内，正式开始书写属于他们的历史。

官宣：Redmi K30 5G版1月7日上午正式开售





今天上午，Redmi红米手机官微发文宣布，Redmi K30 5G版将于1月7日上午10点正式发售，这也是首款搭载骁龙 765G、索尼 6400 万前后六摄、120Hz 流速屏的机型，起售价为1999元（6GB+64GB）。



Z点评：红米的新机，要来了。

















































好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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