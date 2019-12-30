realme X50详细配置曝光 120Hz屏+骁龙765G+四摄

中关村在线消息：据此前消息，realme将于1月7日在北京召开新品发布会，正式推出旗下首款5G手机——realme X50。今日，有微博网友曝光了该机的详细配置信息。



realme X50详细配置曝光

根据图片中的信息显示，realme X50正面将采用一块6.67英寸的双挖孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080P，最高支持120Hz刷新率；核心方面，该机将搭载高通骁龙765G处理器，支持双模5G网络，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持30W快充技术。



realme X50 5G真机图

拍照方面，realme X50的前置相机采用了3200万像素主摄+800万像素超广角双摄；后置相机采用了时下流行的四摄方案，规格分别为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头，支持5倍光学变焦、EIS视频超级防抖和超广角极限防抖等技术。

价格方面，realme X50 6GB+128GB版售价2199元，8GB+128GB版售价2499元，8GB+256GB版售价2799元。【7357394】

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