2019年回顾系列：你应该的知道科学技术新突破

2019年是一个特别的年份，从明天开始我们就将迈入21世纪的下一个十年，站在这个转折点，我们更多地需要看到接下来的十年，人类的科学技术将要走向哪个方向。站在今年的最后一天，我们一起来回顾这一年中那些重要的科学技术突破吧。

嫦娥四号成功着陆月球背面





1月3日，嫦娥四号成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地冯·卡门撞击坑的预选着陆区，月球车“玉兔二号”到达月面开始巡视探测。这是人类历史性的一刻，是人类首次再月球背面实现软着陆。1月11日，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器完成两器互拍，达到工程既定目标，嫦娥四号任务圆满成功。

嫦娥四号登月工程包含了大量尖端航天技术成果，其中尤为值得一提的是中继卫星“鹊桥”。鹊桥的作用是充当“天眼”，执行任务的指令发送、信号中继、数据下载等功能，成为链接地球与月球的“鹊桥”。

鹊桥使用的是我国空间技术研究院的CAST100卫星平台，包含燃料仅有几百千克。鹊桥定位在地月拉格朗日二点的位置附近，选择了一条独特的Halo轨道，确保了最佳的条件。

嫦娥四号成功着陆月球背面不仅是我国航天事业的一大突破，同时也是人类探月历史的一大突破。

量子霸权





9月20日，科技巨头谷歌一份内部研究报告显示，其研发的量子计算机成功在3分20秒时间内完成了传统计算机需1万年时间处理的问题，并声称全球首次实现了“量子霸权”。

量子霸权代表量子计算装置在特定测试案例上表现出超越所有经典计算机的计算能力，实现量子霸权将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新的计算能力飞跃时代的开始，是量子计算发展的重要里程碑。

报告指出，谷歌研究人员架设出53量子位的量子计算机，试图证明一个随机数字生成器符合“随机”的标准。按报告所指，即使是现存最先进的传统超级计算机“Summit”，对量子电路的一个实例取样100万次，也需要耗时1万年，但53量子位的量子计算机仅需200秒便能够完成。

脑后插管新突破





7月，马斯克脑机接口研究公司Neuralink发布了“脑后插管”的新技术，对脑机接口进行了一次大的革新，有望让人们可以像微创手术一样安全无痛地植入脑机接口芯片。

Neuralink推出的“打孔器”使用激光在头骨上钻孔，尽可能减少损害；“缝纫机”则可以将一条只有人头发丝1/4粗细的线路植入脑中，同时避开大脑血管，通过线上的微小电极和传感器捕获信息，并无线发送到计算机上进行分析。

马斯克表示：“我们不会突然推出神奇的技术，这需要很长时间，但我认为未来人类智力会被AI甩在身后，脑机接口可以让我们跟上AI的脚步。所以让人脑和机器连接很重要。”

5G商用





6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。三大运营商公布5G商用套餐，并于11月1日正式上线5G商用套餐，中国正式进入5G商用时代。

第五代移动通信技术（简称5G）是最新一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

Release-16的5G规范第二阶段将于2020年4月完成，作为IMT-2020技术的候选提交给国际电信联盟（ITU）。ITU IMT-2020规范要求速度高达20 Gbit/s，可以实现宽信道带宽和大容量MIMO。

屏下摄像头技术





全面屏手机成为这两年的主流，但要真正实现全面屏，“干掉”前置摄像头就是必然的，现在的主流方案就是采用屏下摄像头技术。

6月3日，OPPO副总裁沈义人展示了OPPO搭载了屏下摄像头的工程机。根据专利图显示，显示屏被分为正常显示的“非透光区域”和“透光区域”，“透光区域”下放由成像组件和投影组件构成，其中成像组件负责拍照，投影组件负责向显示屏投影显示内容。

此外，小米、vivo、华为等也都表示已经有了自己的屏下摄像头方案，预计明年将会开始有量产型屏下摄像手机上市。

百度大脑5.0





7月3日，在百度AI开发者大会上，百度首席技术官王海峰正式发布百度大脑5.0，在算法突破、计算架构升级的基础上，实现AI算法、计算架构和应用场景的融合创新，成为软硬一体AI大生产平台。

百度大脑5.0打通了从基础层的深度学习技术到通用AI能力、应用技术方案，再到定制化模型，以及最终的部署和集成，整个人工智能产业化应用落地的全部流程，实现了AI技术的标准化、自动化和模块化。

百度飞桨与华为麒麟芯片实现深度对接，全球领先的端侧AI芯片和深度学习平台，将联合为端侧AI提供强劲算力，提升深度学习运行效率。

青蒿素新突破





6月17日新华社报道，屠呦呦团队经过三年多科研攻坚，在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面终获新突破，提出新的治疗应对方案：一、适当延长用药时间，由三天疗法增至五天或七天疗法；二、更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物，疗效立竿见影。

同时，屠呦呦团队还发现双氢青蒿素对治疗具有高变异性的红斑狼疮效果独特。根据团队前期临床观察，青蒿素对盘状红斑狼疮、系统性红斑狼疮的治疗有效率分别超90％、80％，一期临床试验结果谨慎乐观。

国家药品监督管理局《药物临床试验批件》显示，由屠呦呦团队所在的中国中医科学院中药研究所提交的“双氢青蒿素片剂治疗系统性红斑狼疮、盘状系统性红斑狼疮的适应症临床试验”申请已获批准。

袁农平海水稻亩产新突破





12月第四届国际海水稻论坛公布，我国耐盐碱海水稻区域试验种植基地平均亩产突破400公斤，其中山东东营海水稻示范种植基地平均亩产600公斤，最高亩产达800公斤，浙江台州基地实现最高亩产670公斤。

由中国工程院院士袁隆平担任首席科学家的海水稻研究团队在山东、浙江等多个省份已建立9个区域试验种植基地，覆盖示范种植面积近两万亩。

袁隆平指出，我国海水稻研究达到世界领先水平，类型多样的、丰富的土地资源利于开展各种条件下的海水稻种植研究。研究团队还在探索运用常规育种和分子育种技术，提高海水稻对稻瘟病、百叶枯病等水稻主要病害的抗病能力。

京张高铁自动驾驶





12月30日，京张高铁正式开通运营，这也是世界首条时速350公里的智能高铁。

通过技术攻关及京沈高铁综合试验验证，京张高铁首次实现时速350公里自动驾驶功能。智能化建设方面，也已在智能动车组、自动驾驶、智能牵引供电、智能调度、下一代移动通信等方面取得阶段性成果。

京张高铁从北京枢纽北京北站引出，经北京市昌平区、延庆区，至河北省张家口市，线路全长174公里，全线共设10座车站：北京北、清河、沙河、昌平、八达岭长城、东花园北、怀来、下花园北、宣化北、张家口。

央行数字货币





7月8日，中国人民银行研究局局长王信透露，国务院已正式批准央行数字货币的研发。央行数字货币是经国务院批准计划发行的法定数字货币，央行在组织市场机构从事央行数字货币研发相应工作。

中国央行数字货币应采用双层运营体系，该模式不改变流通中货币的债权债务关系，不改变现有货币投放体系和二元账户结构，不会构成对商业银行存款货币的竞争，不会增加商业银行对同业拆借市场的依赖，不会影响商业银行的放贷能力，不会导致“金融脱媒”现象。

央行货币的数字化有助于优化央行货币支付功能，提高央行货币地位和货币政策有效性。（7357387）

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