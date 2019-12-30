中关村在线消息：北京时间12月30日消息，在今年10月上架之后，AirPods Pro就受到了许多苹果用户的追捧。随着时间的推移，这款无线耳机也越来越紧俏。目前，AirPods Pro购买之后的发货日期延长至4周 ，这意味着很长时间内官网线上将缺货。



继续缺货中 AirPods Pro发货时间延迟到4周

分析师此前就对此作出了预测，Wedbush分析师Dan Ives在11月份曾表示，AirPods Pro是“黑色星期五和假日季的明日之星”，并预测了该产品的短缺。

Ives彼时预计，苹果将在2019年出货6500万副AirPods，到2020年可能会出货8500万至9000万副，该数字包括了更便宜的“常规” AirPods型号。

AirPods Pro11月份就在苹果实体店登记缺货，当时订单要到圣诞节之后才会到货。但那时AirPods Pro在网上及许多其他零售商包括Target，沃尔玛和Best Buy仍有库存。目前，大多数零售商的官网和实体店都已缺货。

此前报道，苹果正在扩大AirPods和AirPods Pro耳机的生产，要求美国本土制造商和中国代工企业均翻倍提高产量，以应对目前高涨的消费需求。

（本文图片来自互联网）

（7357338）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：继续缺货中 AirPods Pro发货时间延迟到4周http://news.zol.com.cn/735/7357338.html