AirPods Pro已严重缺货 官网发货时间延迟至4周

中关村在线消息：两个月前，苹果正式发布了AirPods Pro无线降噪耳机，售价为1999元。虽然售价不低，但是其以无感的佩戴体验、出色的降噪效果以及独特的“通透”模式，饱受消费欢迎，但是这款产品的热销也为苹果带来了非常大的供货问题。



AirPods Pro在全球市场供不应求

据苹果官网显示，目前在官网订购之后的发货日期延长至4周之后，这意味着在消费者付完钱之后需要一个月以后才能拿到属于自己的耳机。此外，根据相关人士透露，目前苹果Apple Store线下直营店的货源也十分紧俏。



AirPods明年将为苹果公司带来150亿美元收入

据尔街投行伯恩斯坦（Bernstein）分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）预测，AirPods系列在2019年为苹果带来了将近60亿美元的收入。

同时，AirPods系列产品的销量将会在2020年继续增长，在全球市场中达到达到8500万副，这也将为苹果增加150亿美元的收入，在苹果公司同年预期总营收中所占比例将达3.5%左右。【7357324】

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