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    国产Model 3正式上海交付 总共15辆

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月30日消息，今天上午，特斯拉上海超级工厂的首批15辆国产Model 3已经正式交付给了客户。这也意味着，特斯拉在国内的发展正式掀开了一个新的篇章。

    国产Model 3正式上海交付 总共15辆
    国产Model 3正式上海交付 总共15辆

    据此前消息，国产Model 3标准续航升级版的续航里程为460公里（NEDC预估），最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。外观方面，国产Model 3整体依然保持了海外版本的设计，外观上最大的不同就是其在尾部配备了“特斯拉”的中文字样。

    值得一提的是，近期工信部正式公布了第二十九批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，其中就包括了特斯拉上海超级工厂生产的Model 3车型。这意味着国产Model 3车型将会免除车辆购置税费用。

    此外，在工信部12月6日发布的第326批道路机动车辆生产企业及产品公告中还显示，国产Model 3车型还将享受国家新能源汽车补贴。

    （本文图片来自互联网）

    （7357227）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7357227.html report 748 中关村在线消息：北京时间12月30日消息，今天上午，特斯拉上海超级工厂的首批15辆国产Model 3已经正式交付给了客户。这也意味着，特斯拉在国内的发展正式掀开了一个新的篇章。国产Model 3正式上海交付 总共15辆据此前消息，国产Model 3标准续航升级版的续航里程为460公里...
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