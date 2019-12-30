官宣：Redmi K30 5G版1月7日上午正式开售

中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官微发文宣布，Redmi K30 5G版将于1月7日上午10点正式发售，这也是首款搭载骁龙 765G、索尼 6400 万前后六摄、120Hz 流速屏的机型，起售价为1999元（6GB+64GB）。



Redmi K30 5G将于1月7日开售

据之前消息，Redmi K30 5G正面采用了一块6.67英寸双挖孔显示屏，屏幕刷新率为120Hz，前置相机为2000万像素+200万像素AI双摄；背部的相机采用了四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+800万像素超广角+500万像素超微距+200万像素景深镜头。



Redmi K30 5G首发骁龙765G处理器

核心方面，Redmi K30 5G搭载了高通骁龙765G处理器，该芯片中集成了支持双模5G的基带，同时还配备了最高8GB+256GB存储组合；机身内置4500mAh大容量电池，支持30W疾速闪充。

价格方面，Redmi K30 5G 6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2299元，8GB+123GB版售价2599元，8GB+256GB版售价2899元。【7357184】

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