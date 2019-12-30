早报：闲鱼喊话腾讯 苹果或推游戏级Mac

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看阿里又和腾讯杠上了。

闲鱼喊话腾讯 直指骗子利用QQ交易





阿里巴巴闲鱼喊话腾讯：“都9012年了，腾讯还不管管陈年骗局？！”闲鱼表示：“对钓鱼网站的识别也应该是各大互联网公司的基础能力，如果需要，我们可以为腾讯提供技术支持，希望我们的消费者无论在哪里交易，都是安全的。”

苹果进军游戏市场的意图越来越明显了。

传苹果将推出“游戏级”Mac产品





据外媒报道，苹果可能在2020年推出一款“游戏级”Mac产品，主打电子竞技。报道称，这款产品可能是一款大屏一体机iMac，也可能是一游戏笔记本电脑，预计在明年6的苹果全球开发者大会上宣布。

下面还一是条硬件方面的新闻。

英特尔独显部门任命新市场经理 曾痛批英特尔





据外媒报道，英特尔已经任命了新的独立显卡产品市场经理Ashraf Eassa，之前他曾是英特尔的技术营销策略师。有意思的是，Ashraf Eassa在今年加入英特尔之前，曾是一名职业分析师，主要研究英特尔的股票，也曾同批过英特尔10nm制程的缺陷。

明年会有更多的盼头吗？答案是肯定的。

外媒：中国半导体公司将在明年掌握14nm工艺





外媒报道称，中国半导体明年将在一些领域取得突破，包括CPU制造掌握14nm工艺量产，同时内存及闪存的产能也将继续提升。分析的原因是，为了确保5G、IoT等科技的集成电路供应，政府及公司会积极开展自主可控计划。

又一项中国成果出现，我们自己的软硬件体系。

中国电子发布“飞腾+麒麟”体系标准





中国电子在日前发布了《PK体系标准(2019年版)》，这是国内首个计算机软硬件基础体系标准。据悉，中国电子从2011年开始研发具有完全自主知识产权的飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”，建立具有时代性、安全性、可靠性的中国计算机软硬件基础体系——PK体系。

苹果的浏览器突然出现令人诧异的变化，一起来看看。



Safari或将采用Chromium内核 支持Windows





一位苹果员工最近向Chromium开发人员发出邀请，在Chromium 80版本的问题追踪工具中激活“智能跟踪预防”技术的标记，并曝出了在Windows上运行基于Chromium内核的Safari浏览器的截图。

又一项服务要关闭了。

光碟音轨清单数据库FreeDB宣布明年3月31日关闭





CD 数据库 FreeDB发布紧急通知，宣布网站和服务将于2020年3月31日关闭。FreeDB的所有内容均基于GNU GPL授权，为了查询CD信息，客户端程序根据CD目录计算哈希值，然后将其作为ID去查询数据库。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7357050）

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