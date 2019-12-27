首届区块链+数字贸易创新峰会即将开启，四大亮点先睹为快

2020首届区块链+数字贸易创新峰会即将于2020年1月15日在北京拉开帷幕，会议主题为“多维赋能 链启未来”，本次峰会由中国电子商会指导、中国电子商会区块链专业委员会主办、晟天智业（北京）传媒科技有限公司承办。



首届区块链+数字贸易创新峰会即将开启



峰会现场将邀请国家相关部委领导、行业协会代表、经济领域专家学者、贸易领域企业家代表、新经济产业资本、国家权威媒体代表等，一方面通过解读国家战略升级政策、数字经济概念、区块链新技术应用，探讨在新经济形势下，区块链在我国经济发展中的创新应用及重要贡献。另一方面通过“数字贸易”行业中的应用场景、国家新零售扶持政策、零售行业创新服务模式及私募投行最新产业投资热点，讨论当下互联网对实体产业的冲击，立足现实，关注焦点，探根究源，寻求贸易领域零售业未来突破及发展创新方向。

如今，科技革命和产业变革日新月异，数字经济蓬勃发展，正在深刻改变着人类生产生活方式，也改变着企业的商业模式和用户的消费方式，由数字化技术推动的数字贸易已成中国贸易发展新趋势。2016年11月国务院出台《关于推动实体零售创新转型的意见》提出，促进跨界融合，促进线上线下融合，促进多领域协同，促进内外贸一体化，通过融合协同构建零售新格局。由此看来，数字贸易的创新发展，正积极推进着区块链和经济社会融合发展。

为了让大家对本次峰会有更深入的了解，这里为大家总结了大会的4大亮点。

亮点一：大咖云集，带你共话科技未来新趋势

现场邀请到数字经济领域、区块链技术应用、数字贸易、零售行业等40多位行业权威专家学者与零售业商界大咖，旨在剖析数字贸易发展理念，分享经营智慧、共谋行业发展。

亮点二：圆桌论坛，多维探讨中国零售业发展模式与区块链技术应用

为深入探讨全球化经济发展新形势，两场圆桌论坛将围绕“区块链技术应用场景与数字贸易服务模式创新”和“中国零售行业模式创新与产业资本助力赋能”为主题开展交流互动，针对当前的技术热点，聚焦区块链和贸易领域，以赋能实体经济作为指导核心，探讨如何赋能实体经济走出转型升级困境。

亮点三：跨界互动，资源整合实现行业多元、共融发展

本次峰会的媒体阵容巨大，有超过50多家媒体对峰会进行细致全面的跟踪报道。现场将汇聚众多行业专家、企业代表，旨在通过现场的干货分享，让各位嘉宾看到新零售的发展机遇，促进各行业领导者之间的深入交流，发掘合作机遇，帮助更多传统店企实现零售业转型升级。

亮点四：揭晓中国电子商会年度评选最高奖项“飞马奖”

“中国电子信息行业市场飞马奖”(以下简称“飞马奖”)由中国电子商会发起设立，是业界年度评选的最高奖项，旨在表彰企业过去一年中在中国电子信息产业领域取得的斐然成就及杰出贡献，以激励更多会员单位对行业未来前沿技术进行专业分析及技术创新。峰会现场将由国家相关部委领导及行业协会代表公布2019飞马奖入围榜单，并为获奖企业颁奖，中国电子商会希望通过“飞马奖”的支持和鼓励，让更多企业不断追求卓越品质，驱动中国信息化产业长足发展。

当前，随着互联网科技与零售商业的融合，整个商业世界已经发生了颠覆性的改变。在消费升级的大背景下，如何借助互联网大数据、人工智能等技术构建数字化运营体系，探索新的商业模式，成为金融资本、实体经济和社会舆论共同关注的焦点。

作为全球数字贸易领域的高规格创新峰会，2020首届区块链+数字贸易创新峰会目前累计报名人数过千人，有近百位来自行业相关协会、数字贸易知名企业等领导嘉宾拟出席，从技术创新和商业应用角度，解析数字经济发展新格局。全新的峰会体验，深度的主题探讨即将于1月15日正式启动，届时欢迎各界人士齐聚一堂，聆听前瞻观点。

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