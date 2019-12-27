晚报：微信微博可作司法证据 春运票已售2亿张

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

realme X50 5G手机获3C认证 支持30W快充





据此前消息，realme将于1月7日在北京召开新品发布会，正式推出旗下首款5G手机——realme X50。近日，该机已正式通过国内的3C认证，认证信息显示该机将支持30W快充技术。

据谅解，realme X50系列将拥有两款机型，分别为realme X50和realme X50青春版。其中realme X50正面将采用一块6.6英寸左右的LCD双挖孔显示屏，核心搭载高通最新推出的骁龙765G 5G处理器，支持最高30W快充规格，后置相机为6400万像素四摄方案。

Z点评：这会成为开年的第一款5G手机吗？

Buds Air无线耳机1月7日国内发布





realme真我手机官微发文宣布，将于1月7日正式在国内发布realme Buds Air真无线耳机。

据了解，realme Buds Air近日已经率先在印度市场推出，其搭载了一颗支持蓝牙5.0技术的R1高性能处理器，可保证音频有效的在设备间传输，同时也能更好的降低声音延迟，官方称其能将游戏状态下的声音延迟降低51%，延迟仅为120ms，相比之下竞品只能达到205ms。

Z点评：realme看来出了手机，还在发布会上安排了其他产品。

最高法：微信微博聊天记录可作为司法证据





近日最高人民法院公布了若干项新的民事诉讼证据规定。文件中明确指出，今后微信微博聊天记录可正式作为打官司的证据。此次决定的颁布，标志着国家最高审判机关确认了聊天记录作为证据的司法地位。

Z点评：法律也要与时俱进。

中兴官微：明年一季度推出3000元以下5G手机





中兴手机官方微博在与网友互动时透露了2020年的产品计划，并透露：“明年全球范围内中兴手机将发布近10款5G手机，推出15款以上5G终端产品，国内市场全系产品进击5G！一季度将推出3000元以内的5G手机”。

Z点评：看来5G手机的普及会比想象中的还快一些。

三星Galaxy S11系列贴膜曝光 屏幕上下边框等宽





近日一家国内的手机配件厂商，曝光了其为Galaxy S11系列制作的钢化膜样品，透露了新机的屏幕设计。

从图片来看，三星Galaxy S11系列依然为三款机型，且三款新机均采用了双曲面的方案，且下巴部分的屏幕边框极窄，看起来似乎与上边框几乎等宽。据之前的爆料显示，该系列的屏幕采用了类似Note 10系列的居中打孔显示屏，有爆料称其前摄的孔径进一步缩小。

Z点评：显然屏占比更大了，距离真正全面屏还有多远呢？



铁路部门：“春运”火车票累计已售出超2亿张





据“国是直通车”官微消息，12月26日，铁路部门开始发售2020年1月24日（除夕）车票，当日全国铁路共售出车票1481.3万张。自春运期间车票开售以来，全国铁路已累计售出2.07亿张车票。

Z点评：大家都买到回家的车票了吗？

传国产特斯拉Model 3将于12月30日开始交付





今日特斯拉方面透露，由上海工厂生产的Model 3车型将于12月30日开始向员工交付。据此前消息，国产Model 3标准续航升级版的续航里程为460公里（NEDC预估），最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。外观方面，国产Model 3整体依然保持了海外版本的设计，外观上最大的不同就是其在尾部配备了“特斯拉”的中文字样。

Z点评：国产Model 3车型可能会免除车辆购置税，享受享受国家新能源汽车补贴。

分析师预测PS5售价几何：至少不低于400美元





近日Niki Partners高级分析师Daniel Ahmad在Twitter上谈到了下一世代主机，他表示PS5和Xbox Seris X的成本都在460美元以上，因此这两台主机的价格极有可能达到499美元，至少也要高于400美元。

Z点评：这个价格比较合理，也在承受范围内。（7356428）

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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