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    中兴官微：明年一季度推出3000元以下5G手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天下午，中兴手机官方微博在与网友互动时透露了2020年的产品计划，并透露：“明年全球范围内中兴手机将发布近10款5G手机，推出15款以上5G终端产品，国内市场全系产品进击5G！一季度将推出3000元以内的5G手机”。

    中兴官微：明年一季度推出3000元以下5G手机
    中兴手机将于明年一季度发布3000元以内的5G手机

    据了解，之前中兴通讯副总裁罗炜还曾表示，中兴通讯将在半年内出5款5G手机。他还强调，5G终端的大规模应用不需要三五年，最快明年第二、第三季度的时候就可以看到千元级别的5G手机。

    中兴天机Axon 10s Pro正式公布 首款骁龙865旗舰
    中兴天机Axon 10s Pro 5G将于明年初上市

    此外，中兴前段时间已经正式发布了新款的5G旗舰手机——天机Axon10s Pro。该机是首款公布的搭载骁龙865处理器的手机，中兴官方表示该机将于明年年初上市开售。

    中兴天机Axon 10s Pro 5G在保留前代产品外观的基础上，升级了高通最新的骁龙865处理器，支持SA/NSA双模、最新Wi-Fi 6标准，配备了RAM LPDDR5、ROM UFS3.0，性能进阶更为强劲。【7356066】

    （本文图片来自网络）

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