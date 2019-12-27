ZEALER王自如：当我们在看内容的时候 我们其实是在内容中看自己

中关村在线消息：2019年12月26日下午，智见未来——2019年度星标大奖颁奖盛典在北京举行。2019年度星标大奖颁奖盛典是由百度与ZOL联手举办的。在此次颁奖盛典中，ZEALER创始人兼CEO王自如先生进行了有关内容创作的主题分享。





王自如先生认为，好的内容可以包罗万象，但依然逃不脱产品、人物、事件这三大主体，受众观看过内容之后，就能清晰的接收到你讲的是什么；好的内容会让读者有所收获，可以通过视听冲击、故事冲突、情感抚慰的方式进行表现；好的内容能够引发读者精神共鸣，最终实现价值的归属。

王自如先生将内容创作分为了三个不同的层次。最简单的层次是品物，在品物这个层次，王自如先生谈到了三个不同的角度，分别为讲产品本质、关键性人物以及有温度的事件。在有温度的事件这个部分，王自如先生谈到了他2018年做的自如甲醛门测试事件，——“自如测自如”，此次事件代表了ZEALER自身的社会责任感。





如果想要从品物提升到第二个层次，王自如先生认为“锻形”是这个层次的关键词。内容创作者可以通过视听冲击、故事冲突和情感抚慰以期完成传达故事的渲染效果。这个部分，王自如先生特别提到了他去年所做的“拍卖王自如”的案例。王自如先生表示：“（那个案例）就是希望粉丝能够明白，年轻的时候做任何一个想做的事情都是值得的，不会因为投入产出比而放弃，也不会因为理性原因让自己后悔，你永远相信你做一件事并且为之付出常人不能付出的努力，你一定会得到回报。”





寻找到合适的讲故事的形式之后，王自如先生认为铸魂是内容创作者的终极目标，也就是向受众提供价值和情感的归属。好的内容依托的是做内容的初心和希望在投射在用户身上所产生的共鸣，让用户找到价值归属感，也就是找到自己！

除了内容创作，王自如先生还谈到了如何做好内容营销的问题。他表示，如果想要做好营销，那么就要实现看到、懂到、相信、决策和分享五个方面，分别通过媒体矩阵触达、优质内容认知、专业权威背书、消费决策引导以及用户扩散影响来实现！

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