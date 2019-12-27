最高人民法院：微信微博聊天记录可作为司法证据

中关村在线消息：据《光明日报》报道，近日最高人民法院公布了若干项新的民事诉讼证据规定。文件中明确指出，今后微信微博聊天记录可正式作为打官司的证据。此次决定的颁布，标志着国家最高审判机关确认了聊天记录作为证据的司法地位。



微信微博聊天记录正式确定为司法证据

根据该决定，电子数据包括下列信息和电子文件：网页、博客、微博客等网络平台发布的信息；手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；文档、图片、音频、视频、数字证书、计算机程序等电子文件；其他以数字化形式存储、处理、传输的能够证明案件事实的信息。



聊天记录作为证据需提供原件

值得注意的是，当事人在以电子数据作为证据的，应当提供原件。视为电子数据的原件包括电子数据的制作者制作的与原件一致的副本，或者直接来源于电子数据的打印件或其他可以显示、识别的输出介质。人民法院调查收集电子数据时，应当要求被调查人提供原始载体。【7355886】

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