realme官宣：Buds Air无线耳机1月7日国内发布

中关村在线消息：今天上午10点，realme真我手机官微发文宣布，将于1月7日正式在国内发布realme Buds Air真无线耳机。



realme Buds Air国行版即将发布

据了解，realme Buds Air近日已经率先在印度市场推出，其搭载了一颗支持蓝牙5.0技术的R1高性能处理器，可保证音频有效的在设备间传输，同时也能更好的降低声音延迟，官方称其能将游戏状态下的声音延迟降低51%，延迟仅为120ms，相比之下竞品只能达到205ms。



realme Buds Air国行版说售价在399元左右

realme Buds Air还配备了12mm驱动单元，同时在单个耳塞内拥有2个内置麦克风，其中一个用来消除环境噪音，而另一个可用来消除人声噪音。此外，该耳机还能通过算法合成来抵消环境噪音，可以有效的改善通话质量。

值得注意的是，realme Buds Air除了支持USB-C有线充电之外，还支持10W无线充电。其充电盒内置了一块400mAh电池，耳机本体一次充电可续航3小时，而搭配上充电盒则可以达到17小时。据相关爆料显示，该产品在国内的售价大约在399元左右。【7355849】

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