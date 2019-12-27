中关村在线消息：北京时间12月27日消息，近日Niki Partners高级分析师Daniel Ahmad在Twitter上谈到了下一世代主机，他表示PS5和Xbox Seris X的成本都在460美元以上，因此这两台主机的价格极有可能达到499美元，至少也要高于400美元。



分析师预测PS5售价几何：至少不低于400美元

Daniel Ahmad表示，一台Xbox Series X的造价在460美元-520美元之间，PS4的成本也是差不多的，因此两台主机的价格应该差距不大。售价达到499美元的预测，也与之前各路爆料的价格是基本一致的。

此前有日本媒体放出了一份有关PS5配置详细信息，将于2020年12月4日上市，售价将近7万日元。这样的传闻引起了索尼官方注意，他们通过日本最大的游戏杂志《Fami通》进行了澄清，表示这样的消息是子虚乌有的。

根据这家网站的信息显示，PS5即将在2020年12月4日正式发售。PS5将会推出两个版本，1TB版基础版售价就要逼近7万日元，而索尼还会推出搭载4TB SSD硬盘，支持光线追踪的白金版，售价超过10万日元。

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