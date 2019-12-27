realme X50 5G手机获3C认证 支持30W快充

中关村在线消息：据此前消息，realme将于1月7日在北京召开新品发布会，正式推出旗下首款5G手机——realme X50。近日，该机已正式通过国内的3C认证，认证信息显示该机将支持30W快充技术。



realme X50获3C认证 支持30W快充

日前，realme CMO@徐起Chase 还在微博公布了首张realme X50 5G手机的真机图，并表示该机将推出全新的“极地”配色。realme官方称，该配色的设计来自于冰雪之间折射出的银色极地。



realme X50 5G真机图

据谅解，realme X50系列将拥有两款机型，分别为realme X50和realme X50青春版。其中realme X50正面将采用一块6.6英寸左右的LCD双挖孔显示屏，核心搭载高通最新推出的骁龙765G 5G处理器，支持最高30W快充规格，后置相机为6400万像素四摄方案。

realme X50青春版正面将采用一块6.55英寸LCD IPS屏幕，前置相机为3200万像素；核心搭载联发科MT6885处理器（天玑1000L）；机身内置5000mAh超大容量电池，支持VOOC 4.0闪充技术，后置相机为1600万像素四摄。【7355712】

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