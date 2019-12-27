早报：小米10搭载骁龙865稳了 Android11曝光

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博通再传将要出售，这次苹果可能不能错失良机了。

传博通180亿美元甩无线芯片业务 意中人除苹果还有联发科





根据摩根大通的消息，博通要出售的无线半导体业务大概分为三步，最重要的是RF射频芯片，这本来也是安华高的强项，2019财年依然给博通贡献了22亿美元的营收，估值大概是110亿美元。



第二部分是WiFi、蓝牙、GPS等无线芯片，价值约为60亿美元，还有就是触控IC、无线充电芯片等，价值约为10亿美元，是最低的，毕竟这个空间也不大了，竞争还激烈。

博通对这三部分业务的估值约为180亿美元，但是今年是半导体熊市，很难说能找到这么好的接盘者，传闻苹果有意收购大部分业务，因为苹果本身也是博通无线半导体业务部门最大的客户。除了苹果之外，传闻联发科也有意收购博通部分RF射频业务，因为联发科要想在5G时代跟高通等公司竞争。

下面消息来自微信

微信：目前公众号后台大部分功能已经修复





临近年底，腾讯年终奖再次上了热搜，主角却是腾讯云团队。不过，微信方面2019年似乎波折不断。近期，“微信朋友圈评论”功能引发热议，今日，微信公众号遭遇“年内第四次崩溃”。



针对微信公众号故障，腾讯微信团队方面回应称，目前公众号后台大部分功能已经修复，其它问题也在逐渐恢复中，很抱歉给大家带来不便。

12月26日晚间17点10分左右，据网友反馈，微信公众号疑似大范围崩溃，公众号后台无法登陆，页面显示“系统出错”，公众号文章亦无法正常打开。此事也引发了网友的热烈讨论。

下面消息来自苹果，其股价再创新高。

苹果股价达285.20美元创下历史新高，年初至今上涨81％





苹果公司创下历史新高285.20美元（截止发稿时已涨到286.34美元，上涨2.07%），较前收盘价上涨0.2％。前高点是在12月24日创下。年初至今该股上涨了81％。



标普500指数上涨29%。标普500指数的科技硬件，存储和外围设备分类指数在12月24日创下52周新高，成交量比20天同期平均水平低56%。当前分析师给出的苹果的12个月目标价为267.64美元，52周低点为2019年1月3日触及的142美元。

下面消息来自小米，明年小米10 上骁龙865稳了。

曝小米10/Pro型号确认：搭载骁龙865，最高支持66W快充





今年11月底，型号为M2001J1E、M2001J1C的小米5G新机获3C认证，认证信息显示这款小米5G新机最高支持66W快充；此外，型号为M2001J2E、M2001J2C的小米5G新机也获3C认证，最高支持30W快充。目前这些手机被认为是小米10系列手机型号。在12月初的高通骁龙峰会上，小米林斌宣布小米10手机，将首发骁龙865处理器。



下面消息来自Windows10系统。

微软Win10任务管理器新功能曝光：新架构列、磁盘类型、GPU温度





Task Manager（任务管理器）是Windows用户每天使用的应用程序之一，它为我们提供了系统的基本信息，包括CPU、GPU、磁盘以及网络使用情况。



与Windows 10一样，内置的任务管理器也在不断发展，并且在下一个主要功能更新中将获得新功能。

目前尚不清楚微软何时更新“任务管理器”以包括“架构”专栏，但很可能会在2020年下半年发生。

下面消息来自Android11。

Android 11新改进曝光：取消单文件4GB大小限制





XDA爆料，谷歌正在Android 11.0内取消这个4GB大小限制，据悉，谷歌测试过录制32GB大小的视频，甚至尝试过一次录音填满整个手机存储空间，用户可能会在2020年3月的Android 11 Beta中看到这项改动。



谷歌是在2014年作出这个决定的，当时市面上内置存储最大的手机仅有32GB，SD卡也广泛流行，拥有4K视频录制功能的手机也寥寥无几，因此谷歌决定Android的MediaMuxer和MPEG4Writer类分别负责混合（合并）视频文件并将其保存为MP4文件，应支持输出最大大小为2^32–1字节的MP4文件，大约为4GB。

下面消息来自特斯拉。

马斯克：Disney+即将入驻特斯拉影院





特斯拉CEO马斯克在回应网友关于Disney+是否可以添加到特斯拉影院功能中的问题时，他表示快了。



特斯拉股价周四盘中涨近2%，再度创下盘中纪录高位。过去三个月，特斯拉股价一路飙涨，涨幅高达近80%。

Wedbush分析师Dan Ives此前维持特斯拉中性评级，并将目标价从270美元上调至370美元。该投行称，特斯拉在中国和欧洲需求前景将推动该公司股价上涨。

下面消息来自美国，其监管机构开始监控无人机。

美FAA提出新规：拟授权政府追踪多数无人机





美国联邦航空局（FAA）周四提出一项规定，内容是授权政府追踪美国大多数无人机。这项规定要求无人机安装启用一种远程ID系统，使其可被第三方跟踪。



新规将可帮助执法部门识别可能构成安全威胁的未经授权无人机，从而为商用无人机技术的广泛采用铺平道路。该规定称，美国联邦航空局希望美国所有符合条件的无人机都将在三年内遵守新规。

对商用无人机配送来说，这项新规标志着一个里程碑。亚马逊、Uber和谷歌母公司Alphabet等公司正在竞相扩大无人机机队以节省成本和提高配送速度。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7355681】

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