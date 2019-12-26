ZOL蔡小鹏：专注12年，ZOL与科技产业共发展

2019年12月26日，由百度APP与ZOL联手举办的“智见未来”峰会——暨2019年度“星标大奖”颁奖盛典在北京举行。ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏在发表题为“专注 专业 与科技产业共发展”的演讲，分别从“历史、趋势、用户”三个方面对“星标大奖”做了深度解读，诠释了ZOL以及所评选“星标大奖”在科技行业中的地位和影响力。

蔡小鹏指出，ZOL连续12年坚持做“产品评奖”为的是能够让更多的用户知道优秀的品牌，优秀的产品。同时ZOL以及合作伙伴共同推动科技行业的发展，以及推动大家的日常生活的改变。



ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏

专注12年，ZOL打造科技行业最具影响力年度产品大奖

从2008年开始，在“年度产品评奖”上倾注了ZOL连续12年主导科技产业年度产品评选活动的专业与专注。今年ZOL年度产品评奖首次引入重要合作伙伴——百度，而通过利用百度APP大数据做支撑，从而对产品奖项进行了更好的迭代——星标大奖。

以上变化也正是源于新的互联网和新的科技的趋势。蔡小鹏指出，随着5G，AIoT的发展，未来科技行业定会超越汽车成为第二大行业，不仅如此未来汽车也有很大可能会成为科技的一部分。另外从用户角度看，当前越来越多用户希望了解新技术新应用以及所带给他们生活的改变，并由此转化成为对科技产品的追求。“同时这也是ZOL为什么坚持12年做颁奖的原因”，蔡小鹏说。

今年“星标大奖”评选覆盖5.6万款产品，包括个人电脑、移动设备等16大类别，超70余个细分垂类。其中超400款产品被选入网友投票环节，网友投票是本次“星标大奖”评选活动的重要评奖依据之一，通过百度APP、百度小程序、ZOL等渠道征集全网用户参与。在此基础上，评选还经过产品评审团一致认可、专家团及KOL终审等环节进行综合评选，最终从“产品技术、应用价值、创新性、性价比”四大维度确定奖项归属。

2019年12月26日，“星标大奖”颁奖盛典正式开启，这些承载着万众期待的卓越科技产品终于重磅揭晓。其中27款产品获得“星标大奖”，它们承载了同类产品中的最高殊荣；另有11款产品获得“行业创新奖”，成为锐意进取不断寻求突破的典范。





四大趋势清晰呈现当前科技产业热点

根据2019年度“星标大奖”的数据分析来看“提升生活品质类的产品占比明显提升”成为一大趋势，人们对改善型消费的需求更为突出；其次参与评奖2C产品线平均客单价突破7700元，头部大奖产品平均客单价高达13099元，彰显出消费升级又一重要趋势；而在这样的背景下，品牌集中度越来越高，优秀品牌&产品越来越被用户认可；并且5G应用在上游与终端开始同步发力，新技术成为产品创新的核心推力。

对此蔡小鹏表示，“特别是传统的手机、PC、笔记本、耳机、相机，在热度的关注度上达到了峰值的高点，新型的语音类的产品，日常的家电，扫地机器人等等在过去一年的时间里增长是非常迅速的”。

同时行业中，用户对于好的产品，对于自己有帮助的产品，他们愿意付费和买单的意愿更强。这里蔡小鹏给出了自己的见解：“大家之所以愿意买单和付费核心的原因就是，大家愿意相信这些好的品牌能够通过技术和品牌品质的保障，推荐给他们，能够给到他们更好的产品。我们通过一系列的数据看出来，在产品和文章的用户的重合度上，通过中关村在线产品库的信息，又看了相应的评测和技术”。

至于5G以及先关产品的发展，蔡小鹏则称：“我们有大量的5G的手机和相关类型的5G的产品在增长，这种相关联无论是手机类的主力的应用还是相关周边的路由器，WIFI这些产品数量也在持续增长”。





ZOL携手百度推动科技产业发展

与往年不同的是，2019年度科技产品大奖评选不仅将一贯坚守中关村在线专业测试及产品排行榜等权威数据，并将首次引入百度搜索及feed热榜指数，并首次推出年度标杆产品奖项“星标大奖”，打造科技产业最高殊荣。

针对这一变化，蔡小鹏指出：“ZOL作为一家20年的科技的生态的平台型的公司，我们希望携手向百度这样的巨头推动整个科技产业的发展”。即ZOL专业输出，百度影响力加持，百家号优秀作者及网民参与，进一步提升该奖项在中国科技产业中的权威评价能力和影响力。

同时ZOL希望优秀的科技品牌以及产品能够展现在用户面前，让更多的用户知道优秀的品牌。因为“优秀的产品可以推动产业，推动大家的日常生活的改变”，蔡小鹏说。

2019年适逢ZOL成立20周年，此次ZOL携手百度APP，联合打造了这场科技产品评选盛事，一方面大大提升了星标大奖本身的影响力和专业度。另一方面是则是ZOL的用户流量、专业内容、庞大科技产品数据与百度互联网应用技术的一次强强结合，共同助力科技产业升级。

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