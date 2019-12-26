引爆全网超3亿关注 2019年度星标大奖重磅揭晓

自2019年度“星标大奖”科技产品评选活动启动以来，经过ZOL专业严苛甄选、百度权威榜单数据确认、超3200名科技达人推举、超110万真实用户的激烈票选四大环节层层把关，最终以“星标大奖”为最高殊荣的系列重磅奖项权威发布。仅票选环节“星标大奖”评选活动引爆全网超3亿曝光量，成为2019年度最值得期待的科技产业盛事。





2019年度“星标大奖”颁奖典礼

2019年度“星标大奖”是ZOL携手百度共同打造的年度科技产品评选盛事，倾注了ZOL深耕科技产业20年的权威专业度，以及百度成立20年来在中国互联网科技产业中的颠峰影响力。双方首次共推的“星标大奖”成为中国科技产业的最高殊荣，为消费者购买提供决策，更为推动产业发展，助力企业成长，加速产品创新的竭尽所能。



2019年度“星标大奖”荣誉奖杯

2019年度“星标大奖”一贯坚守ZOL专业测试及产品排行榜等权威数据，并首次引入百度搜索/信息流数据及榜单，同时百家号优秀作者及网民参与推举和票选成为重要依据。最终将从“产品技术、应用价值、创新性、性价比”四大维度确定奖项归属，其中“星标大奖”代表同类产品的最高殊荣，“行业创新奖”鼓励那些锐意进取创新型产品。

星标大奖：（排名不分前后）

年度标杆产品大奖，同类产品最高殊荣！

火星人 X7蒸箱款集成灶

华为智慧屏

明基W2700

三星 QLED 8K电视 QA65Q900R

iRobot Roomba i7+ 扫地机器人

九号平衡车燃动版

佳能PowerShot G7 X Mark III

柯尼卡美能达 bizhub C360i彩色多功能复合机

AMD锐龙9 3950X 处理器

iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan

美商海盗船 统治者铂金RGB内存

ROG MATRIX-RTX2080TI P11G-GAMING 骇客

影驰 HOF PRO M.2 SSD

英特尔® 酷睿™ i9-9900KS 处理器 特别版

惠普 幻影精灵X双屏游戏本

华为 新款MateBook X Pro

联想YOGA C940

灵耀X2 Pro

掠夺者战斧700

苹果iPhone 11 Pro Max

华为路由A2

DJI灵眸手机云台 3

惠普 Laser NS MFP 1005智能闪充激光多功能一体机

尼克尔 Z 58mm f/0.95 S Noct

HUAWEI Mate 30 Pro 5G

OPPO Reno 10倍变焦版

vivo NEX3 5G

行业创新奖：（排名不分前后）

立足行业，引领创新，实现跨越性突破，锐意进取创新型产品。

AMD “Zen 2”处理器架构

NVIDIA Turing架构

三星V-NAND

Intel®Sunny Cove架构

华为EMUI10

Qualcomm®骁龙™865移动平台

华为5G随行WiFi Pro

三星 Galaxy Fold

moto razr

HUAWEI Mate X

LG Display

2019年度“星标大奖”评选活动还为ZOL编辑与百家号专家共推的优秀产品颁发“专业选择奖”；并根据ZOL产品库榜单数据、百度搜索及信息流榜单数据，及用户在线票选数据颁发“用户选择奖”；同时根据品牌技术进步和产品进化情况，为表现突出产品颁发“年度进取奖”，具体各奖项请登陆“星标大奖”官方网站（http://best.zol.com.cn）查看。



27款产品获得2019年度“星标大奖”的殊荣

随着2019年度“星标大奖”获奖名单重磅揭晓，本次ZOL&百度携手打造的年度重磅科技产品评选盛事完美落下帷幕。从最初5.6万款科技产品海选，到438款优秀产品入围，再到层层把关严苛甄选，最终27款产品获得2019年度“星标大奖”的殊荣。以星标为锚，创新为帆，我们共同见证了卓越科技产品的荣耀加冕，共同祈愿中国科技扬帆起航！

当绝大多数产品随着时间的洪流逐渐淡去，总有那么一些经典值得被铭记。2019年度“星标大奖”的产生，不仅承载着各界对那些真正卓越的科技产品的权威认可以及最高殊荣，更是影响消费者购买决策，更成为推动科技产业发展，助力科技企业成长，加速科技产品创新的核心推动力，为最终实现中国科技产业崛起做出卓越贡献。

2019年度星标大奖专题地址：http://best.zol.com.cn

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：引爆全网超3亿关注 2019年度星标大奖重磅揭晓http://news.zol.com.cn/735/7355540.html