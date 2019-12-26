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    小米10系列旗舰入网 骁龙865+5G+66W快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，小米旗下有两款型号为“M2001J1E”、“M2001J1C”的5G新机入网。根据3C认证信息显示，这款神秘的小米5G新机最高支持66W快充。现在，有消息证实称，该机正是小米2020年旗舰手机——小米10系列。

    小米5G新机获3C认证：最高支持66W快充
    小米10系列最高支持66W快充

    据此前消息，小米10系列将采用联合三星定制的AMOLE曲面屏，支持2K+分辨率和90Hz刷新率。还有知情人士透露，小米新旗舰将会采用OLED挖孔屏设计，并且拥有极小的开孔孔径，且为专门向三星定制的OLED曲面屏。

    传小米10系列采用三星曲面屏 支持高刷新率
    高通官宣小米10将首发骁龙865

    此前，小米一项新的专利已经出现，这表明小米可能不限于在显示屏下方放置1个摄像头，而是放置两个摄像头。从理论上讲，它应该可以捕获更高质量的自拍照，但该专利并未阐明其前置摄像头配置的细节。

    小米10系列旗舰入网 骁龙865+5G+66W快充
    近期将有多款骁龙865手机入网

    另外，根据知名爆料博主@数码闲聊站 近日消息，近段时间将有一大波骁龙865 5G新机即将入网，包括小米10系列J1/J2、黑鲨3系列KLE-A0、努比亚红魔NX659J、一加8系列IN2010、中兴Axon10s Pro 5G等等。【7355394】

    （本文图片来自网络）

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