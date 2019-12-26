2019年度星标大奖重磅揭晓 百度APP携手ZOL“智见未来”

12月26日，由百度APP与ZOL联手举办的“智见未来”峰会——暨2019年度星标大奖颁奖盛典在北京举行。此次盛典行业领袖、产业专家齐聚一堂，共同探讨科技产业最新趋势及最热产品话题，探寻科技产业创新突破点，400余位科技行业同仁亲临现场。万众期待的2019年度“星标大奖”重磅揭晓，27款卓越产品获此最高殊荣。





2019年度“星标大奖”颁奖典礼在京举办

“星标大奖”是由百度APP与ZOL共同打造的2019年度科技智能产品评选盛事，此次评选不仅参考了百度搜索/信息流数据及榜单，同时还以ZOL专业测试及产品排行榜等权威数据作为重要依据，并通过广泛吸引全网科技数码KOL及网民的参与，以期打造成中国科技产业内最具权威评价能力和影响力的科技奖项。

“星标大奖”启动以来，百家号#2019星标大奖#话题阅读量已突破5200万， 全网曝光量超3亿，如此权威的影响力令“星标”闪耀，实至名归。



“星标大奖” 引领中国科技产业“智见未来”

一直以来百度APP与ZOL都紧密合作，共同见证着互联网时代的崛起，如今又迎来了以5G、AI、IoT为核心推动力的AIoT万物智联时代。百度APP& ZOL 2019年度星标大奖评选联动旨在推动科技行业前进，对优秀科技智能产品给予肯定，鼓励更多的品牌能够为科技行业的发展带来技术、应用、设计方面的创新，引领中国科技产业“智见未来”。

此次“智见未来”峰会，暨2019年度“星标大奖”颁奖盛典受到全球互联网科技产业各界领袖及精英的高度关注。百度APP兼百家号总经理平晓黎及慧聪集团CEO张永红莅临现场发表精彩致辞。Qualcomm全球副总裁侯明娟、百度语音首席架构师贾磊作为产业嘉宾分享最新前沿科技趋势。ZEALER创始人兼CEO王自如作为百家号知名Kol代表进行分享。



百度APP兼百家号总经理 平晓黎

百度APP兼百家号总经理平晓黎发表开场致辞，并分享了百家号生态战略及“星标大奖”的重要意义。百度伴随中国互联网一路成长，如今已经走过20年。百度“搜索+信息流”两大流量引擎和“百家号+智能小程序”两大生态的立体化布局，服务于全球超过10亿用户，成为国内最大的内容信息分发平台。百度APP十分看重科技产业的发展，2019年更是把3C数码作为百度APP重点建设方向，并打通内容创作者、用户、厂商之间的连接。

在百度和ZOL双双成立20周年的“大日子”，双方共同打造“星标大奖”意义非凡。奖项评选首次参照百度搜索/信息流数据及榜单，同时ZOL专业测试及产品排行榜等权威数据作为重要依据，并通过百度App、百度小程序、ZOL等渠道征集全网用户参与。严苛甄选层层把关，只为打造科技产业具有影响力的科技产品奖项，服务于中国科技产业和用户。



慧聪集团CEO张永红

而在慧聪集团CEO张永红看来，2019年不仅是ZOL、百度深耕互联网科技产业的第20年，更是中国中国科技产业的承启之年。中国芯片、国货升级、5G商用、人工智能、移动支付等诸多领域蓬勃发展，中国科技力量加速崛起，受到民众舆论和资本市场的热切关注。站在这样一个重要的历史节点，可以预见未来五到十年，是产业互联网的黄金时代。

ZOL作为慧聪集团产业互联网战略转型的排头兵，积极拥抱百度“百家号+智能小程序”生态，已携手超过300家知名科技品牌快速切入百度生态，赋能科技行业的新价值及新高效的营销解决方案。另一方面，ZOL叠加TP定制服务、SaaS及代运营服务，帮助客户降低互联网经营成本。如今，ZOL正加速从科技媒体公司向科技产业互联网公司全速迈进。



Qualcomm全球副总裁 侯明娟

5G作为未来万物智联的基础，自然是科技产业关注的焦点。Qualcomm全球副总裁侯明娟分享了5G技术的最新发展趋势：预计到2025年5G连接数达28亿，这意味着4G向5G的迁移比之前的任何一次代际转换都要快的多；另据最新《5G经济报告》中指出，2035年5G将创造13.2万亿美元经济产出，5G及万物互联未来应用广泛并蕴含巨大商机。高通早在2018年携手中国合作伙伴发布5G领航计划，加速5G落地商用。



百度语音首席架构师 贾磊

AI被誉为第四次工业革命的催化剂，成为赋能未来智能终端形态及体验升级的核心，而语音交互亦成为打造全新人机交互体验的关键。百度语音首席架构师贾磊带来了百度大脑语音技术的前沿进展：百度2018年和2019年先后推出“百度昆仑”“百度鸿鹄”两款人工智能专用芯片，让智能时代的核心硬件技术自主可控。经过不断优化发展迭代升级，基于鸿鹄语音芯片已实现覆盖智能家居、智能车联、智能IoT的三大场景解决方案。



ZEALER创始人兼CEO王自如

作为百家号知名KOL代表，ZEALER创始人兼CEO王自如从“如何做好内容”的角度出发，分享在自媒体崛起时代的内容创造和内容价值。好的内容可以包罗万象，但依然逃不脱产品、人物、事件这三大主体；好的内容会让读者有所收获，可以通过视听冲击、故事冲突、情感抚慰的方式进行表现；好的内容能够引发读者精神共鸣，最终实现价值的归属。



ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理 蔡小鹏

在经过业界领袖、产业嘉宾，以及KOL的精彩分享之后，终于到了2019年度“星光大奖”的关键时刻。ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏带来“星标大奖”的深度解读，奖项背后倾注了ZOL连续12年主导科技产业年度产品评选活动的专业与专注。12年的坚持，打造科技行业最具影响力的年度产品大奖。与此同时，2019年度的“星标大奖”不仅已经成为中国科技产业的年度重磅盛事，更帮助我们看到科技产业未来发展四大趋势。

根据2019年度“星标大奖”的数据分析来看，“提升生活品质类的产品占比明显提升”成为一大趋势，人们对改善型消费的需求更为突出；其次参与评奖2C产品线平均客单价突破7700元，头部大奖产品平均客单价高达13099元，彰显出消费升级又一重要趋势；而在这样的背景下，品牌集中度越来越高，优秀品牌&产品越来越被用户认可；并且5G应用在上游与终端开始同步发力，新技术成为产品创新的核心推力。



2019年度“星标大奖” 承载了同类产品中的最高殊荣

本次“星标大奖”评选覆盖5.6万款产品，包括个人电脑、移动设备等16大类别，超70余个细分垂类。其中超400款产品被选入网友投票环节，网友投票是本次“星标大奖”评选活动的重要评奖依据之一，通过百度APP、百度智能小程序、中关村在线等渠道征集全网用户参与。在此基础上，评选还经过产品评审团一致认可、专家团及KOL终审等环节进行综合评选，最终从“产品技术、应用价值、创新性、性价比”四大维度确定奖项归属。其中“星标大奖”代表同类产品的最高殊荣，“行业创新奖”鼓励那些锐意进取创新型产品。

随着2019年度“星标大奖”颁奖盛典的正式开启，这些承载着万众期待的卓越科技产品终于重磅揭晓。其中27款产品获得“星标大奖”，它们承载了同类产品中的最高殊荣；另有11款产品获得“行业创新奖”，成为锐意进取不断寻求突破的典范。

星标大奖：（排名不分前后）

年度标杆产品大奖，同类产品最高殊荣！

火星人 X7蒸箱款集成灶

华为智慧屏

明基W2700

三星 QLED 8K电视 QA65Q900R

iRobot Roomba i7+ 扫地机器人

九号平衡车燃动版

佳能PowerShot G7 X Mark III

柯尼卡美能达 bizhub C360i彩色多功能复合机

AMD锐龙9 3950X 处理器

iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan

美商海盗船 统治者铂金RGB内存

ROG MATRIX-RTX2080TI P11G-GAMING 骇客

影驰 HOF PRO M.2 SSD

英特尔® 酷睿™ i9-9900KS 处理器 特别版

惠普 幻影精灵X双屏游戏本

华为 新款MateBook X Pro

联想YOGA C940

灵耀X2 Pro

掠夺者战斧700

苹果iPhone 11 Pro Max

华为路由A2

DJI灵眸手机云台 3

惠普 Laser NS MFP 1005智能闪充激光多功能一体机

尼克尔 Z 58mm f/0.95 S Noct

HUAWEI Mate 30 Pro 5G

OPPO Reno 10倍变焦版

vivo NEX3 5G

行业创新奖：（排名不分前后）

立足行业，引领创新，实现跨越性突破，锐意进取创新型产品。

AMD “Zen 2”处理器架构

NVIDIA Turing架构

三星V-NAND

Intel®Sunny Cove架构

华为EMUI10

Qualcomm®骁龙™865移动平台

华为5G随行WiFi Pro

三星 Galaxy Fold

moto razr

HUAWEI Mate X

LG Display

星标闪耀，智见未来！百度APP与中关村在线联手举办的智见未来峰会暨2019年度星标大奖颁奖盛典的盛大举行，让我们共同见证年度科技智能产品的诞生并为之加冕。当绝大多数产品随着时间的洪流逐渐淡去，总有那么一些经典值得被铭记。2019年度星标大奖的重磅推出，无疑已经成为科技领域消费者极具权威性和影响力的重要参考依据。

5G风起、AI爆发、万物智联，借助2019年度星标大奖颁奖盛典，百度APP携手中关村在线及中国科技产业领袖精英们共同复盘产业迭代，把脉技术趋势，探寻更多创新的突破点。星标大奖不仅为消费者甄选优质科技智能产品，更成为推动科技产业发展，助力科技企业成长，加速科技智能产品创新的核心推动力，为实现中国科技产业崛起做出积极贡献。

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