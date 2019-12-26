晚报：OPPO Reno3系列公开 花呗功能实现升级

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

OPPO Reno3系列价格公布 3399元起售





今天下午，OPPO在在杭州国际博览中心正式发布了OPPO Reno3系列。该系列共包含两款新机，均标配双模5G。其中，OPPO Reno3起售价为3399元（8GB+128GB），OPPO Reno3 Pro起售价为3999元（8GB+128GB）。（点击了解）

Z点评：OPPO年底的新旗舰，来了。

realme高管：首款手环设备将于2020年上半年问世





近日，realme印度CEO马达夫·希思（Madhav Sheth）表示，realme将在明年推出多款IoT（物联网）产品。随后，他又在“Ask Madhav”栏目中透露，realme首款智能手环设备将于2020年上半年亮相。

Z点评：智能手机之后，智能手环似乎也成了所有厂商的标配。

5G套餐迅速铺开 年底套餐用户将达300万





近日中国信息通信研究院副院长王志勤在出席会议时表示，年底5G套餐用户预计将会达到300万。现在市场已推出24款5G手机和7款其他5G终端，超出业界想象。这也意味着，国内5G网络将会得到进一步的铺开。

Z点评：5G的用户数量正在继续提升。

熊猫互娱的20亿损失谁来还？普思资本暂不回应





今天与王思聪相关的普思资本对外发布声明表示，涉及熊猫互娱的20亿元巨额投资损失，将由普思投资及实控人自己承担。随后，凤凰科技向普思资本求证这20亿损失将如何偿还，普思资本则不予置评。

Z点评：王思聪还债这件事，恐怕还要占据新闻版面一段时间了。

索尼六摄旗舰来了！MWC 2020正式亮相





据国内媒体报道，索尼将会在即将到来的MWC 2020大会上发布新一代的Xperia旗舰手机，该机将会搭载高通最新发布的骁龙865 5G处理器，支持双模5G网络，同时还将配备前所未有的后置六摄相机。

Z点评：不知道这次的摄像头，能否成为索尼手机的吸引力。

花呗功能实现升级 推出“1年1万家机构”计划





近期花呗进行了功能上的升级。使用花呗超过1年的用户，即可享受还款日的调整，可以根据需要选择15号或20号为还款日。同时，花呗还推出了“1年1万家机构”计划，将为用户在民生领域提供6个月或12个月分期免息补贴。

Z点评：花呗这样的调整，似乎更便于大家还款了。

腾讯视频回应法人变更：与人事变动无关





今天上午，有媒体报道称腾讯视频运营主体公司近期发生了人事变更，公司法人、执行董事、董事长均有变动。随后腾讯视频官方正式回应称，此次变更仅为正常的工商信息变更，与人事变动无关。

Z点评：最近有人事变动的公司，似乎有点多。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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