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    花呗功能实现升级 推出“1年1万家机构”计划

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月26日消息，近期花呗进行了功能上的升级。使用花呗超过1年的用户，即可享受还款日的调整，可以根据需要选择15号或20号为还款日。同时，花呗还推出了“1年1万家机构”计划，将为用户在民生领域提供6个月或12个月分期免息补贴。

    花呗功能实现升级 推出“1年1万家机构”计划
    花呗功能实现升级 推出“1年1万家机构”计划

    据了解，“1年1万家机构”计划主要覆盖用户在培训教育、健康保障和绿色出行的三大民生领域。

    此前据中国铁路官方发布消息，从12月12日起正式开售春运期间火车票，春运车票开售首日全国铁路共售出车票1256.1万张。支付宝今日正式宣布，今年春运车票订单可通过花呗免息分期。

    花呗表示，12月16日起正式推出“春运全民火车票分期免息计划”，老百姓在12306官网购买火车票时，只要是价格在100-2000元之间的车票订单，都可以选择三期分期付款，手续费全免。

    早在去年春运期间，支付宝花呗就曾试行过针对务工群体春运免息分期补贴，并通过该手段帮足了许多外卖骑手、快递员、码商等外来务工群体减轻购票的负担，去年约有300万务工人员使用了该补贴。

    （本文图片来自互联网）

    （7355121）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7355121.html report 904 中关村在线消息：北京时间12月26日消息，近期花呗进行了功能上的升级。使用花呗超过1年的用户，即可享受还款日的调整，可以根据需要选择15号或20号为还款日。同时，花呗还推出了“1年1万家机构”计划，将为用户在民生领域提供6个月或12个月分期免息补贴。花呗功能实现升...
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