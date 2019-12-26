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    5G套餐迅速铺开 年底套餐用户将达300万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月26日消息，近日中国信息通信研究院副院长王志勤在出席会议时表示，年底5G套餐用户预计将会达到300万。现在市场已推出24款5G手机和7款其他5G终端，超出业界想象。

    5G套餐迅速铺开 年底套餐用户将达300万
    5G套餐迅速铺开 年底套餐用户将达300万

    本周，“全国工业和信息化工作会议”在北京正式召开。工信部在会议上表示，2020年将继续推进提速降费政策，同时也将稳步的推进5G网络建设，力争2020年底覆盖全国所有地级市。

    工信部还表示，2020年将在扶贫助残领域实施精准降费，并持续提升 IPv6 网络质量和服务能力，支持 IPv6 在 5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展。创新电信和互联网行业监管，抓好骚扰电话综合整治等重点工作，抓好携号转网服务质量。

    此外，会议上还宣布，我国今年面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，较好地完成全年目标任务。网络强国建设取得扎实进展，正式启动5G商用，全国开通5G基站12.6万个。

    （本文图片来自互联网）

    （7355095）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7355095.html report 786 中关村在线消息：北京时间12月26日消息，近日中国信息通信研究院副院长王志勤在出席会议时表示，年底5G套餐用户预计将会达到300万。现在市场已推出24款5G手机和7款其他5G终端，超出业界想象。5G套餐迅速铺开 年底套餐用户将达300万本周，“全国工业和信息化工作会议”在...
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