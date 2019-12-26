realme X50 5G手机真机图首曝 配备后置四摄

中关村在线消息：今天上午，realme CMO@徐起Chase 在微博公布了首张realme X50 5G手机的真机图，并表示该机将推出全新的“极地”配色。realme官方称，该配色的设计来自于冰雪之间折射出的银色极地。



realme X50 5G真机图首曝

据此前消息，realme X50系列将拥有两款机型，分别为realme X50和realme X50青春版。其中realme X50正面将采用一块6.6英寸左右的LCD双挖孔显示屏，核心搭载高通最新推出的骁龙765G 5G处理器，支持最高30W快充规格，后置相机为6400万像素四摄方案。



realme X50系列将于1月7日发布

realme X50青春版正面将采用一块6.55英寸LCD IPS屏幕，前置相机为3200万像素；核心搭载联发科MT6885处理器（天玑1000L）；机身内置5000mAh超大容量电池，支持VOOC 4.0闪充技术，后置相机为1600万像素四摄。【7355053】

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