中关村在线消息：北京时间12月26日消息，今天与王思聪相关的普思资本对外发布声明表示，涉及熊猫互娱的20亿元巨额投资损失，将由普思投资及实控人自己承担。随后，凤凰科技向普思资本求证这20亿损失将如何偿还，普思资本则不予置评。



熊猫互娱的20亿损失谁来还？普思资本不回应

本周二，北京市第二中级人民法院正式撤销了此前对王思聪采取的执行措施。有知情人士表示，此次王思聪还债款项应该是他自己想办法筹措的，万达集团与这次偿还债务没有任何关系。

根据法院消息，王思聪与嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业（有限合伙）的仲裁纠纷一案已在北京二中院和解解决，该案件已正式结案，北京二中院将陆续解除对王思聪采取的执行措施。

随后，曾对王思聪连发三条限制消费令的上海市静安区人民法院也发布公告称：王思聪在该院的三个服务合同纠纷案件均已撤回。

上海市静安区人民法院此前发布的限制消费令是针对为上海熊猫互娱文化有限公司及该公司的法定代表人、主要负责人王思聪。该案件的执行申请人分别为西安北国文化传媒有限公司、沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司。

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