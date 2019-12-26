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    realme Buds Air耳机微博预热 或1月7日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：昨晚，realme CMO@徐起Chase在微博公布了自家的“Buds Air”真无线耳机的真机海报，并透露该产品将拥有三款机身配色。据推测，这款耳机很有可能会随realme X50 5G手机在1月7日的发布会中亮相。

    realme Buds Air耳机微博预热 或1月7日发布
    realme Buds Air或将在国内推出

    据了解，realme Buds Air近日已经率先在印度市场推出，其搭载了一颗支持蓝牙5.0技术的R1高性能处理器，可保证音频有效的在设备间传输，同时也能更好的降低声音延迟，官方称其能将游戏状态下的声音延迟降低51%，延迟仅为120ms，相比之下竞品只能达到205ms。

    爆料：realme Buds Air耳机国行版下月发布
    realme Buds Air国行版说售价在399元左右

    realme Buds Air还配备了12mm驱动单元，同时在单个耳塞内拥有2个内置麦克风，其中一个用来消除环境噪音，而另一个可用来消除人声噪音。此外，该耳机还能通过算法合成来抵消环境噪音，可以有效的改善通话质量。

    realme：明年将推出智能手表、手环等IOT产品
    realme明年将发力IOT产品

    此外，近日realme印度官方还表示明年将发力IoT（物联网）产品，并且通过海报透露明年将推出智能手表、智能手环等产品。realme印度CEO马达夫·希思表示：“realme不会是一个移动手机品牌，它将成为一个科技生活品牌。”

    【7354967】

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7354967.html report 949 中关村在线消息：昨晚，realme CMO@徐起Chase在微博公布了自家的“Buds Air”真无线耳机的真机海报，并透露该产品将拥有三款机身配色。据推测，这款耳机很有可能会随realme X50 5G手机在1月7日的发布会中亮相。realme Buds Air或将在国内推出据了解，realme Buds Air近日...
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