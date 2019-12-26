早报：暴风集团凉凉 英特尔Xe DG1独显来了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

微软Cortana将成为未来PC中真正的助手。

微软Cortana复杂新专利曝光：处理音频电子邮件等信息





微软展示了更智能的计划功能以及与Outlook Mobile for Cortana的更好集成。微软已经确认Cortana将从iOS和Android平台退出。这指出了一个事实，即微软可能瞄准了企业客户。



根据美国专利商标局USPTO发布的一项专利，微软正计划向Cortana添加更复杂的功能。目前，数字助理可以告知时间和天气，但不能执行复杂的任务，例如起草或汇总电子邮件。但是，微软的新专利表明，微软可能正在为Cortana做准备，使其运作良好并为企业客户提供帮助。

下面消息来自暴风集团，这下彻底凉凉了。

暴风集团：存在无法按期披露2019年年度报告的风险





暴风集团发布公告称，截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限内披露2019年年度报告的风险。根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。



2019年9月30日暴风集团合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-63,344.99万元（未经审计），公司存在经审计后2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

下面两则消息来自华为。

疑似华为P40 Pro背部渲染图曝光





外媒GIZ曝光了华为P40 Pro的背面渲染图。渲染图显示华为P40 Pro后置五摄，其中有一个传感器为ToF镜头，整体相机模组的设计与坚果Pro 3类似，闪光灯则位于摄像头下方。



根据此前余承东的说法，，华为P40/Pro将于2020年3月在法国发布，而且P40系列的设计将会是“前所未有”。另外，余承东还表示华为P40系列将会以常规销售渠道在欧洲开卖，系统方面P40系列将继续使用基于Android的EMUI操作系统。

配置方面，爆料称华为P40前置双打孔，屏幕尺寸6.57英寸（对角线6.67英寸），支持2K与FHD+分辨率切换，支持HDR，DCI-P3广色域标准，屏幕为AMOLED屏。有消息称，华为P40 Pro将使用与Mate30 Pro一样的虚拟音量条设计，P40则继续使用实体音量键设计。

已获45000个APP支持！华为开发HMS替代谷歌GMS





Android系统都是基于AOSP开源系统，其为Android系统的基础框架，AOSP是必须开源的。但是谷歌提供的原生Android系统集成了谷歌提供的一系列应用和服务，即谷歌移动服务（GMS），包括Gmail，Chrome，Google地图、Google Play、YouTube等等，而这部分是非开源的，要通过谷歌的GMS认证才能获得授权。



目前华为HMS生态已有45000个APP采用HMS核心。同时，华为还通过其子品牌荣耀正在与大约150个应用进行谈判，希望这些应用加入HMS。华为表示，目前在全球范围内拥有约100万HMS注册开发者。在未来，华为还计划将提供10亿美元的奖励基金以激励开发者共同搭建HMS生态。

下面消息来自星途火箭。

星途探索亚轨道火箭“探索一号”首飞成功：搭载商业载荷





12月25日16时50分，在酒泉卫星发射中心，北京星途探索科技有限公司的商业亚轨道运载火箭“探索一号·中国科技城之星”成功首次飞行，携带一枚商业载荷，并完成全程机动飞行、大动压整流罩抛罩分离等动作。



这是星途探索自主研发的首型火箭，首飞即获得某型高超飞行器商业载荷订单，在国内还是第一例。探索一号是针对临近空间飞行器关键技术验证开发的通用型飞行试验平台，具备全程机动飞行能力，突破了大动压抛罩与分离技术，具有集成度高、性价比高、载荷适应性强的特点。

火箭可广泛应用于高超飞行器、超燃冲压发动机、商业航天产品准入考核等，满足当前国内90%以上亚轨道飞行验证市场需求，也可为气象探测、微重力试验、卫星载荷试验等提供技术服务。火箭采用单级固体火箭发动机，火箭高7.4米，直径1.0米，起飞重量5.8吨，运载能力700千克，飞行高度30-350千米，飞行速度4-10马赫。

下面消息来自索尼。

索尼Xperia新旗舰曝光：6摄+骁龙865





日本媒体报道称索尼将在明年推出搭载六颗摄像头的超级旗舰拍照手机，而该机索尼可能会将其命名为Xperia 0，该命名甚至出现在了英文版维基百科之中，真实性有待证实。



报道指出，搭载六颗摄像头的索尼旗舰由Xperia手机部门与Alpha部门联合打造，它由4800万+2000万+1600万+1200万+800万+TOF镜头组成，前置为1000万+TOF镜头，可能支持3D人脸识别。

外媒称Xperia新旗舰主摄感光元件尺寸为1/1.51，单位像素面积为2.1μm，可能会支持OIS光学防抖。

下面消息来自英特尔。

英特尔Xe DG1 独显规格曝光：搭载768个流处理器





英特尔宣布将于2020年进入独立显卡市场，并确认了Xe DG1 独显的存在。Xe是一个很大的产品组合，从入门级移动游戏显卡到高性能计算卡全部包含，而DG1是英特尔为玩家准备的第一款入门级独显，现在EEC网站上已经泄露了它的部分规格。



EEC数据显示，Xe DG1 独显搭载96个执行单位，如果与HD/UHD设计相同的话，那应该会有96*8个渲染单元，总共是768个，符合其入门级独显的定位。

下面消息来自联想。

联想拯救者将推电竞手机：官微已开通





拯救者是联想旗下的一个游戏影音本系列，现在该系列将进军电竞手机市场，目前拯救者电竞手机官方微博已经开通。



实际上今年4月份，联想集团副总裁、手机事业部总经理常程就透露拯救者电竞手机将于明年初发布。而联想中国区手机业务部总经理陈劲此前在接受采访时表示，拯救者游戏手机依靠拯救者对游戏电竞领域的多年深耕，凭借其研发、品牌运营、粉丝用户群体等资源，实现拯救者手机游戏手机行业市场第一的目标。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7354952】

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