晚报：疑似一加8 Pro入网 三星新机或名为S20

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

爆料：三星S系列新旗舰将命名为Galaxy S20





按照惯例，三星将会在2月份正式推出新一代的旗舰手机——Galaxy S11系列。不过，根据近日多方爆料显示，三星今年并不会继续沿用“11”这个数字，而是会将该系列命名为“Galaxy S20”。三星这次依然会推出三款新机，其将分别命名为Galaxy S20e、Galaxy S20、Galaxy S20+。



Z点评：随着智能手机发展超过10年，各家开始头疼命名这件事了。





今天上午，有许多网友在微博反馈称微信朋友圈评论不能发自定义表情包了。随后，微信官方正式回应确认暂时关闭了该项功能。微信官方表示：“此前，我们对朋友圈评论发送表情包功能进行灰度测试，部分用户更新7.0.9版本后可使用。目前，该功能已暂停。”

Z点评：表情包的快乐来得快，去得也快。

疑似一加8 Pro入网:支持5G 配120Hz屏幕





近日有媒体报道，有一款新机通过了入网，根据曝光的一些配置信息和细节看，这款新机极有可能是一加8 Pro，同时资料显示该机还支持n1、n41、n78、n79等多主流5G频段。同时，一加还可能在近期发布一款可折叠手机。

Z点评：相比过去一年一台的策略，一加似乎也要开始占据更多市场了。



Switch年度游戏下载量公布 《堡垒之夜》居榜首





近日，著名游戏厂商任天堂公布了自家Switch平台的2019年度游戏下载排行榜。其中排名第一的是一款风靡全球的大逃杀式游戏《堡垒之夜》，而作为Switch平台史诗级大作的《塞尔达传说：旷野之息》并未上榜。



Z点评：《堡垒之夜》排名第一最重要的原因是，它免费。



攻克折痕！三星Galaxy Fold 2采用可折叠玻璃屏





据韩国媒体报道，因当前折叠屏手机采用的塑料保护屏折痕问题严重，三星将会为下一代Galaxy Fold配备一种可折叠的玻璃保护屏，这种材质的外屏可有效减小屏幕折叠产生的折痕，同时也能更好的保护屏幕。



Z点评：可折叠手机，或许在明年成为真正的主流。

供应链看好明年iPhone成绩 皆因5G网络





近日相关供应链发布了一份报告，报告中显示苹果公司明年将会推出多款全新的智能手机，iPhone的销售将实现两位数的增长。分析师表示，这样的增长主要是因为iPhone中将加入5G网络。



Z点评：iPhone明年将加入5G网络，这或许会帮助他们重回第一。

传王思聪撤销限高令系自行筹款 万达没有帮忙





昨天北京市第二中级人民法院正式撤销了此前对王思聪采取的执行措施。有知情人士表示，此次王思聪还债款项应该是他自己想办法筹措的，万达集团与这次偿还债务没有任何关系。随后，曾对王思聪连发三条限制消费令的上海市静安区人民法院也发布公告称：王思聪在该院的三个服务合同纠纷案件均已撤回。



Z点评：王思聪应该可以过一个好的圣诞节了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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