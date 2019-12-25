realme X2 Pro大师版印度发售 深泽直人操刀

中关村在线消息：realme在今年10月份正式发布了realme X2 Pro手机，同时还联合设计大师深泽直人推出了“红砖”、“水泥”两种配色的realme X2 Pro大师版。据官方消息，realme X2 Pro大师版两款配色今日在印度市场正式开售。



realme X2 Pro大师版印度发售

realme品牌在海外市场的口碑原本就十分不错，近段时间还因realme X2 Pro屡获权威媒体好评。先有俄罗斯权威科技媒体4PDA将该机评为“最具创新力手机”，随后又被西班牙权威科技媒体El androide libre评选为“年度手机”。



realme X2 Pro在海外多次获奖

据了解，realme X2 Pro大师版还原了建筑材料中的肌理效果，并且在背部玻璃表面采用了磨砂质感。同时，品牌logo旁的大师签名也采用了纳米级皮秒 PicoSure激光设计，以100%的精度还原了大师签名，犹如背盖上的“刺绣”艺术。



realme X2 Pro大师版红砖色真机

配置方面，realme X2 Pro大师版与普通版基本保持一致，正面采用6.5英寸三星Super AMOLED 90Hz流体屏，分辨率为2400×1080；核心搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身内置4000mAh电池，支持50W超级快充技术。【7354433】

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