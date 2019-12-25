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    三星手机三星 Galaxy S20（全网通）

    爆料：三星S系列新旗舰将命名为Galaxy S20

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：按照惯例，三星将会在2月份正式推出新一代的旗舰手机——Galaxy S11系列。不过，根据近日多方爆料显示，三星今年并不会继续沿用“11”这个数字，而是会将该系列命名为“Galaxy S20”。

    三星Galaxy S11系列3D渲染图曝光
    三星Galaxy S20渲染图

    据此前消息，三星这次依然会推出三款新机，其将分别命名为Galaxy S20e、Galaxy S20、Galaxy S20+。不过三星官方目前还未公布新机的具体信息，现在还不能确定这个消息的真实性。

    三星Galaxy S11+获国内3C认证 配备25W快充
    三星Galaxy S系列新机已获国内3C认证

    综合目前已知消息，三星Galaxy S20系列三款新机均采用孔径极小的居中打孔全面屏，且屏幕分辨率达到2K级别，刷新率高达120Hz；同时，拍照方面的升级也是该系列的一大亮点，消息称三星将会为该系列标配1.08亿像素传感器，且Galaxy S20+有望采用后置五摄的方案。

    核心方面，三星Galaxy S11+将拥有搭载高通865和Exynos 990处理器的双版本，且两款均支持双模5G网络。之前还有消息称，三星此次将会为除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。预计该机的起售价为999美元（约合7027元人民币）。【7354382】

    （本文图片来自网络）

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