Switch年度游戏下载量公布 《堡垒之夜》居榜首

中关村在线消息：近日，著名游戏厂商任天堂公布了自家Switch平台的2019年度游戏下载排行榜。其中排名第一的是一款风靡全球的大逃杀式游戏《堡垒之夜》，而作为Switch平台史诗级大作的《塞尔达传说：旷野之息》并未上榜。



《堡垒之夜》获2019年Switch下载量榜首

任天堂公布的额2019年Switch游戏下载量排行榜前十分别为：1、《堡垒之夜》；2、《任天堂全明星大乱斗：特别版》；3、《我的世界》；4、《茶杯头大冒险》；5、《未命名的鹅戏》；6、《宝可梦：剑》；7、《火焰纹章：风花雪月》；8、《NBA 2K19》；9、《新超级马里奥兄弟 U：豪华版》；10、《龙珠：斗士Z》。



国行版Switch将加入更多游戏

值得注意的是，在Switch推出了三年之际，任天堂终于联合腾讯在中国地区推出了该产品。目前Switch国行版已经在国内正式开售，售价为2099元，且官方提供一年的免费质保服务。

虽然目前商店中仅有《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》一款游戏，但任天堂和腾讯方面表示将会尽快为中国玩家带来更多好的作品。【7354284】

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