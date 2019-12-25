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    三星Galaxy S11或推骁龙865 4G版 已获BIS认证

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日凌晨，有外媒消息称三星将会为Galaxy S11系列旗舰机配备4G网络的版本，目前已经通过了印度的BIS认证。

    三星Galaxy S11或推骁龙865 4G版 已获BIS认证
    三星Galaxy S11系列4G版通过认证

    目前，只知道这款仅配备4G网络的Galaxy S11型号为“SM-G980F”，但并未有更多的具体信息曝光，还不能确定该机是Galaxy S11e、Galaxy S11、Galaxy S11+中的哪一款。

    值得一提的是，有爆料显示，因为骁龙865处理器中并未集成5G基带，所以这款4G版的Galaxy S11系列将很有可能搭载4G版的骁龙865处理器。在明年5G手机的热潮之中，该机的售价十分值得期待。

    三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤
    三星Galaxy S11系列屏占比进一步提升

    根据目前已知的信息来看，三星将会在明年2月正式推出Galaxy S11系列手机，其中包括Galaxy S11e、Galaxy S11、Galaxy S11+三款产品。这三款新机在外观设计上基本保持一致，正面均采用孔径更小的居中打孔全面屏，屏占比将进一步提升。【7354048】

    （本文图片来自网络）

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