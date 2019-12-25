早报：传苹果将推万元游戏本 魅族17曝光支持5G

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苹果如果真出游戏本，那么必须要过Mac OS这一关。

苹果要推Mac游戏机或MBP游戏本 售价5000美元起





据熟悉苹果的消息人士透露，苹果会在2020年的WWDC开发者大会上宣布一款全新产品，是苹果史上首次推出的新品类，是面向游戏领域的PC新品。



目前还不太确定这款新品的具体类型，有可能是Mac台式机，也有可能是Macbook游戏本，但是有一点可以肯定，这款产品售价会非常贵，起售价要5000美元，差不多是16寸MBP笔记本的两倍，不过要比Mac Pro的6000美元还便宜1000美元。

5000美元换算过来差不多要3.5万元人民币了，不过算上别的费用，国内价格至少要4万起了。

下面消息来自微信。

微信发布2020年春节期间小程序审核调整通知：除夕到初六“停工”





微信团队今天发布了春节期间小程序审核调整通知，通知显示小程序代码审核将在2020年春节期间1月24日（除夕）至1月30日（初六）暂停审核。如开发者希望在春节前完成版本迭代，建议在2020年1月20日24点前提交小程序代码审核。



1月31日恢复审核后，将按提审时间顺序逐步审核春节期间提审单。小程序名称审核、类目审核、门店审核、迁移审核、认证审核以及插件审核的暂停及恢复时间均与小程序代码审核同步进行。请小程序开发者们合理安排提审时间，避免影响版本迭代。

下面消息来自魅族，其明年将推出多款5G手机。





魅族科技官方在微博表示，魅族17手机将首批搭载高通骁龙865处理器，将于2020年春季正式发布。



魅族CTO梁东明表示，2020年魅族会推出4款左右的高端5G手机。其表示，过去几年在品牌战略方面有过摇摆，2020年希望聚焦5G手机“精品”，对市场有一个重新的把握。

梁东明表示，2020年会全面投入5G，不管面向国内还是国外，都只做5G手机。真正的5G高端手机，其实还是需要等到明年第一季度。

下面消息来自LG。

LG V60 ThinQ手机将在MWC 2020亮相：支持5G+双屏设计





LG公司将在MWC 2020上推出LG V60 ThinQ双屏幕5G手机。韩国联合通讯社称，业内消息人士当地时间周二表示，LG公司将在2020年2月举行的MWC 2020上展示自家的双屏和5G网络功能的新型旗舰智能手机。



一位不愿透露姓名的行业人士称，LG公司计划展示明年的第一款智能手机LG V60 ThinQ，也希望扩大LG在5G手机市场的占有率。此外，预计LG将增加在韩国，美国和日本市场的出货量。

下面消息来自三星GalaxyS11旗舰手机。





Sudhanshu Ambhore表示，近日一款型号为“SM-G980F”的手机通过了印度BIS认证，这也正式确认三星Galaxy S11系列手机将具有4G版本；但是没有说明具体的型号。



此前韩国媒体Elec表示，明年除了欧洲市场以外的所有其他市场三星Galaxy S11系列产品都将改用高通骁龙处理器，韩国市场也将会采用高通骁龙处理器。关于原因，Elec称和两个移动平台的性能有关。

综合目前爆料信息来看，三星Galaxy S11系列手机将有三星Galaxy S11e、三星Galaxy S11和三星Galaxy S11 +三款产品，预计该系列将于2020年2月份正式亮相，详细信息还有待官方正式公布。

下面消息来自OPPO。

明年上半年旗舰有惊喜 OPPO沈义人：每个细节都堆足料





OPPO副总裁沈义人爆料，预算足够充裕的可以期待明年上半年的旗舰大战。沈义人表示，因为5G和柔性屏等材料的应用明年的旗舰产品价格都会居高不下，年底这波双模5G产品的售价就可见一斑。所以早买早享受，等等党可不会有今年4-5G切换年这么开心。手机产品力两极分化，低售价产品抠每块看不见的成本，旗舰产品则堆足每一个细节。



此前沈义人透露，在F开头（Find X系列）的产品发布前，Reno Ace 65W超级闪充可能无人能及，暗示Find X系列新品至少会使用65W超级闪充，不排除会搭载更高功率闪充的可能。

下面消息来自索尼。

产能跟不上需求 索尼CMOS工厂连续第二年过节加班





据外媒报道，索尼半导体业务负责人Terushi Shimizu日前致歉，尽管为扩大产能投入了很多，可这依然不够，我们必须向受影响的客户表示歉意。



按照索尼的说法，图像传感器工厂将连续第二年加班不过节，以保证货品供应。其实本财年索尼为半导体部门规划了26亿美元的支出，新工厂也将于2021年4月投产。

同样在今年大力增产的还有三星。虽然智能机的销量增长放缓，甚至出现下滑，可因为多镜头手机的普及，索尼、三星的CMOS反而迎来高速增长。

下面消息来自三星Fold。

爆料称三星Galaxy Fold 2将搭载可折叠玻璃保护屏





知名爆料人士@Ice universe（i冰宇宙）曝光了这款新机的更多细节。首先，他确认了这款神秘折叠屏是Galaxy Fold 2，其次他表示这款新机将搭载了超薄玻璃保护屏，而非现在折叠屏普遍搭载的塑料保护屏。



塑料保护屏一直是折叠屏手机最大槽点，用户指甲稍稍用力就可以在屏幕上留下一个永久性痕迹，柔软的塑料也导致内屏很容易损坏，此外塑料也有比较严重的折痕。

玻璃保护屏则可以极大地改善这些问题，它更坚硬，保护力度更强，折痕也更轻微，整体可靠性与美观度都达到了一个更高的水平。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7354004】

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