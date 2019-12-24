晚报：三星一亿像素手机曝光 明年iPhone无刘海

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果官方推特立功了 暗示推出无刘海iPhone





近日一些心细的网友在Apple Support官方Twitter账号上发现了一些变化。苹果已经换上了圣诞的封面图。这张新的封面图中，新的iPhone似乎没有刘海屏，这似乎意味着苹果将推出新机。



从细节上不难看出，宣传华中的两名模特手持的iPhone都没有刘海。尽管有些网友认为这样的情况很有可能是反光或者故意PS，不过鉴于过去苹果从没有对宣传图动过手脚，所以很有可能明年的春季，我们就将迎来全新的iPhone手机。

Z点评：如果成真，那么苹果也算是赶上了潮流。



字节跳动回应出售TikTok股权：不实消息





近日彭博社撰文表示，字节跳动公司计划出售TikTok股权或者成立海外总部，来避免美国方面的监管。随后，字节跳动新闻发言人向新浪科技方面表示，他们并没有考虑出售TikTok，即便是部分出售也没有考虑。



今年10月份的时候，美国参议院民主党领袖Chuck Schumer和共和党参议员Tom Cotton宣布，已经致信给美国国家情报部门执行责任人Joseph Maguire，要求正式对TikTok进行国家安全风险评估。

Z点评：全球总部对于当前字节跳动来讲暂时没有必要。

疑中国联通开放eSIM测试 Apple Watch可免费开通





据多方网友反馈，北京联通今日已正式开放了eSIM（虚拟SIM卡）测试，并且支持一号双终端的苹果Apple Watch用户可以免费开通，体验旗舰免除开通费和月租费用，体验期为12个月，体验期结束次月开始每月收取10元功能费用。



据介绍，“一号双终端”其实就是通过eSIM使手机与智能手表等设备共享一个号码的业务，两者均可独立实现通话和蜂窝连接。在开启该功能后，即使手机不在身边也可通过附属设备进行通话，无需手机即可随时在线，为可穿戴设备提供了更加丰富的使用场景。

Z点评：众望所归啊，希望赶紧推进。

5G时代继续提速降费 2020年底争取实现地级市覆盖





在2020年即将到来之际，工信部也于近日在京举行的全国工业和信息化工作会议上作了更进一步的长远部署。会议指出，推动实施更大规模减税降费。预计全年减税降费2.36万亿元，制造业及其相关环节在增值税减税规模中占比近70%，小微企业普惠性减税约2500亿元。



同时要稳步推进5G网络建设，力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。会议表示，预计2019年全年，全国规模以上工业增加值增长5.6%左右，单位工业增加值能耗同比下降3%左右，软件和信息技术服务业收入增长15%，电信业务总量(上年不变价)增长20%，互联网行业收入增长20%。

Z点评：5G网络明年将会进行提速降费，这对于5G普及有重要意义。





三星Galaxy S11+通过3C认证，其型号为SM-G9880。其配备的充电器型号为EP-TA800，支持25W快充。根据此前披露的信息，三星Galaxy S11+采用6.9英寸双曲面挖孔屏，刷新率达到了120Hz，搭载高通骁龙865旗舰平台，后置一亿像素图像传感器，电池容量为5000mAh。



此外，Galaxy S11+搭载的一亿像素Sensor是三星定制的传感器，它支持直接输出1.08亿照片，暗光环境下支持像素9合1，可以生成1200万像素照片，单个像素面积达到了2.4μm，无论是画质还是降噪水平都会有大幅提升。

Z点评：三星又一款旗舰手机登场。





12月24日消息，百度网盘发布公告。对百度网盘的存储空间方案做出如下调整：



1、2018年12月25日至2019年12月31日期间，未登录过百度网盘帐号的用户，2T免费存储空间将从2020年1月1日开始调整为100G；若存储文件超过100G，将仅支持下载和访问已存储文件，无法存入新文件；

2、2018年12月25日至2019年12月31日期间，至少登录过1次百度网盘帐号的用户，可继续使用2T免费存储空间；

3. 百度网盘付费用户存储空间不受以上规则影响；

百度网盘方面表示，我们希望通过合理的资源调配，提升闲置空间使用率，让更多有切实需求的用户享受到优质、稳定、安全的个人云存储服务。我们也希望通过网盘的竭诚服务，为您带去一份长久的美好陪伴。

Z点评：收回更多资源留给其他用户使用。

华为官方证实石墨烯电池为谣传 P40 Pro或用陶瓷机身





华为法国官方推特有关石墨烯电池的推文已删除，据法国媒体报道，华为法国已经证实该条推文并不是官方信息，仅仅是谣言而已。



Z点评：石墨烯还有许多门槛需要跨越。

IDC：第三季度中国可穿戴设备市场出货量2715万台





IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2019年第三季度》显示，2019年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为2715万台，同比增长45.2%。



基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为2097万台，同比增长38.2%，智能可穿戴设备出货量为618万台，同比增长75.5%。此外，预计到2023年，中国可穿戴设备市场出货量将接近2亿台。

Z点评：5G商用之后，可穿戴设备也将会迎来爆发。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7353855】

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