OPPO Reno3系列京东预约数超43万 本周四发布

中关村在线消息：OPPO将于12月26日在杭州国际博览中心正式发布首款双模5G手机——OPPO Reno3系列。该系列将包含Reno3和Reno3 Pro两款机型，且均支持双模5G网络。目前，该系列在京东的预约人数已超过43万人。



OPPO Reno3系列京东预约超43万人

据此前消息，OPPO Reno3 Pro正面将采用一块双曲面的6.5英寸打孔屏，分辨率为2400×1080，前摄开孔的直径极窄；核心搭载高通骁龙765G 5G处理器，标配8GB内存规格，机身内置4000mAh电池；后置相机为4800万+1300万+800万+200万像素四摄方案。



OPPO Reno3系列共两款5G手机

OPPO Reno3正面则采用了6.4英寸的AMOLED水滴显示屏，分辨率为2400×1080，位于屏幕中央的前摄为1600万像素；核心搭载联发科天玑1000L 5G处理器，标配8GB内存规格，机身内置4000mAh电池；后置相机为4800万+800万+200万+200万像素的四摄方案。【7353544】

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